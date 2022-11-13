Взрыв в центре Стамбула: власти назвали количество погибших и раненых

Фото: в результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека (Getty Images)

По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли 4 человека, 38 получили ранения.

Об этом заявил губернатор провинции Стамбул Али Эрликая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.