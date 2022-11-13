Взрыв в центре Стамбула: власти назвали количество погибших и раненых
По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли 4 человека, 38 получили ранения.
Об этом заявил губернатор провинции Стамбул Али Эрликая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Все раненые находятся в больницах, им оказывается необходимая медицинская помощь. О развитии следствия будет сообщено общественности дополнительно", - говорится в сообщении губернатора.
Обновлено (17:38)
Позже губернатор сообщил, что количество жертв теракта увеличилось. Количество погибших увеличилось до шести человек. Также сообщается о 53 раненых.
Напомним, ранее стало известно, что в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. В результате инцидента много людей получили ранения, есть погибшие.
Позже в МИД Украины заявили, что информации об украинцах среди жертв нет. Главная прокуратура Стамбула начала расследовать взрыв в центре города, который произошел сегодня, 13 ноября, по факту терроризма.
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