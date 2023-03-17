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Вызвал истерику. У Лаврова отреагировали на ордер на арест Путина

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Россия, Пятница 17 марта 2023 17:58
Вызвал истерику. У Лаврова отреагировали на ордер на арест Путина Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение Международного уголовного суда по аресту диктатора Владимира Путина не имеет значения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Захаровой, ордер на арест Путина не имеет значения с правовой точки зрения. Кроме этого она назвала изданный ордер "рецептом" и юридически ничтожным.

"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны", - добавила Захарова. .

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был издан на имя уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, ордер Гааги на арест российского диктатора Владимира Путина означает, что вне РФ его должны арестовать и передать в суд.

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