Кулеба о выдаче ордера на арест Путина: колеса правосудия вращаются

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter .

"Колеса правосудия вращаются: Я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей", - написал он.

Министр подчеркнул, что международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

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