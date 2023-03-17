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Что дает ордер Гааги на арест Путина: объяснение генпрокурора

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Пятница 17 марта 2023 17:32
Что дает ордер Гааги на арест Путина: объяснение генпрокурора Фото: генеральный прокурор Украины Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Ордер Гааги на арест российского диктатора Владимира Путина означает, что за пределами РФ его должны арестовать и передать в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина.

"Отныне у российского президента есть официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещения украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовской-Беловой", - говорится в сообщении.

Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд. Костин заявил, что мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности.

"Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Это лишь начало долгого пути к восстановлению справедливости", - добавил генпрокурор.

Отдельно Костин сообщил в производствах, в которых Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксирована депортация более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Но реальная цифра может быть значительно больше.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

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