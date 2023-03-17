Что дает ордер Гааги на арест Путина: объяснение генпрокурора

Ордер Гааги на арест российского диктатора Владимира Путина означает, что за пределами РФ его должны арестовать и передать в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина.

"Отныне у российского президента есть официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещения украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовской-Беловой", - говорится в сообщении.

Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд. Костин заявил, что мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности.

"Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Это лишь начало долгого пути к восстановлению справедливости", - добавил генпрокурор.

Отдельно Костин сообщил в производствах, в которых Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксирована депортация более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Но реальная цифра может быть значительно больше.