"Вызов Трампу". Стармер объявит о новой помощи Украине и санкциях против РФ, - СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вскоре объявит о новом пакете помощи для Украины и о санкциях в отношении РФ. Это произойдет несмотря на усиления Вашингтоном давления на Киев, чтобы украинская сторона "отступила" и приняла мирное соглашение с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По данным британской газеты, Стармер в понедельник, 24 февраля, на третью годовщину широкомасштабного вторжения России в Украину, обнародует "тройной удар" мер, который включает военную помощь и санкции.

"Это резко контрастирует с подходом Трампа, который в последние дни назвал украинского президента Владимира Зеленского "диктатором" и настаивает на быстром прекращении конфликта", - говорится в публикации The Telegraph.

Британское издание также пишет, что Стармер таким образом "бросит вызов Трампу новой помощью для Украины".

Кроме того, указывается в материале британских СМИ, американский президент в пятницу обвинил Лондон в том, что он "ничего не делает", чтобы завершить российско-украинскую войну.

О чем будет говорить Стармер в Белом доме с Трампом

Как ожидает The Telegraph, во время запланированного визита британского премьера в США и переговоров с Трампом в четверг Стармер может объявить о дате, до которой 2,5 % ВВП Великобритании будет потрачено на оборону. Скорее всего, это будет 2030 год.

Глава британского правительства также передаст президенту США приглашение от Короля совершить государственный визит в Соединенное Королевство.

При этом, пишет The Telegraph, новый пакет поддержки для Украины от Стармера "рискует разочаровать Белый дом".

Что известно о "тройном ударе"

Британские СМИ отмечают, что в понедельник будет подчеркнут нынешний разрыв между позициями Великобритании и США относительно российско-украинской войны. Так, в Уайтхолле разрабатывается пакет мероприятий с привлечением трех различных правительственных ведомств, чтобы продемонстрировать поддержку Киева со стороны Лондона.

Ожидается, что Министерство обороны Британии вскоре обнародует новые подробности своей военной помощи Украине. Одна из идей, которая обсуждается, - это предоставление дополнительного вооружения для ВСУ, при этом содержимое пакета еще не было полностью утверждено.

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства обнародует большой набор санкций против России, в который могут войти до 1900 российских физических и юридических лиц, имеющих отношение к агрессии против Украины.

Источник The Telegraph в правительстве рассказал, что Министерство внутренних дел Британии усилит борьбу с российскими "грязными деньгами". Мишенью санкций могут стать олигархи, которые поддерживают Путина.

В Уайтхолле называют новый пакет мер "полным тройным ударом", призванным подчеркнуть поддержку Киева со стороны Лондона.

В понедельник, 24 февраля, глава Минобороны Британии Джон Хили даст интервью, во время которого разъяснит дополнительную поддержку. Ожидается, что глава МИД Дэвид Лемми выступит перед палатой общин.