Страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине на 6 млрд евро, - Politico

Страны Европейского союза обсуждают возможность предоставления Украине одного из крупнейших пакетов военной помощи. Его стоимость составит по меньшей мере 6 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, в пакет могут войти более 1,5 млн артиллерийских снарядов, а также системы ПВО. Есть вероятность, что его обнародуют перед визитом еврокомиссаров в Украину 24 февраля - годовщину полномасштабного вторжения России.

Два неназванных дипломата рассказали Politico, что 6 млрд евро - это отправная точка. Стоимость пакета может увеличиться и до 10 млрд евро, если страны ЕС найдут больше вооружения в своих запасах.

Издание уточняет, что такой пакет для Украины министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят во время встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Один из неназванных дипломатов уточнил, что Украине могут предоставить как военную технику, так и денежные средства. Вклад стран ЕС будет пропорционален их валовому национальному доходу.

Politico пишет, что новая военная помощь поможет Украине сдержать российские атаки на линии фронта и защитить свои города от ударов с воздуха. Это также может подкрепить аргументы ЕС в пользу участия блока в мирных переговоров.

При этом остается неясно, одобрит ли пакет ЕС в целом или такую инициативу будет рассматривать коалиция отдельных стран стран. Один из дипломатов сказал, что единогласное одобрение маловероятно, учитывая противодействие Венгрии.