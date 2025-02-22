"Виклик Трампу". Стармер оголосить про нову допомогу Україні та санкції проти РФ, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер незабаром оголосить про новий пакет допомоги для України та про санкції щодо РФ. Це відбудеться попри посилення Вашингтоном тиску на Київ, щоб українська сторона "відступила" та прийняла мирну угоду з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За даними британської газети, Стармер у понеділок, 24 лютого, на третю річницю широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, оприлюднить "потрійний удар" заходів, включаючи військову допомогу та санкції.

"Це різко контрастує з підходом Трампа, який останніми днями назвав українського президента Володимира Зеленського "диктатором" і наполягає на швидкому припиненні конфлікту", - йдеться в публікації The Telegraph.

Британське видання також пише, що Стармер таким чином "кине виклик Трампу новою допомогою для України".

Крім того, вказується у матеріалі британських ЗМІ, американський президент у п'ятницю звинуватив Лондону у тому, що він "нічого не робить", щоб завершити російсько-українську війну.

Про що говоритиме Стармер у Білому домі з Трампом

Як очікує The Telegraph, під час запланованого візиту британського прем'єра до США і переговорів з Трампом у четвер Стармер може оголосити про дату, до якої 2,5 % ВВП Великої Британії буде витрачено на оборону. Скоріш за все, це буде 2030 рік.

Глава британського уряду також передасть президенту США запрошення від Короля здійснити державний візит до Сполученого Королівства.

При цьому, пише The Telegraph, новий пакет підтримки для України від Стармера "ризикує розчарувати Білий дім".

Що відомо про "потрійний удар"

Британські ЗМІ зазначають, що у понеділок буде підкреслено нинішній розрив між позиціями Великої Британії та США щодо російсько-української війни. Так, у Вайтхоллі розробляється пакет заходів із залученням трьох різних урядових відомств, щоб продемонструвати підтримку Києва з боку Лондона.

Очікується, що Міністерство оборони Британії незабаром оприлюднить нові подробиці своєї військової допомоги Україні. Одна з ідей, яка обговорюється, - це надання додаткового озброєння для ЗСУ, при цьому вміст пакета ще не був повністю затверджений.

Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства оприлюднить великий набір санкцій проти Росії, до якого можуть увійти до 1900 російських фізичних та юридичних осіб, що мають відношення до агресії проти України.

Джерело The Telegraph в уряді розповіло, що Міністерство внутрішніх справ Британії посилить боротьбу з російськими "брудними грошима". Мішенню санкцій можуть стати олігархи, які підтримують Путіна.

У Вайтхоллі називають новий пакет заходів "повним потрійним ударом", покликаним підкреслити підтримку Києва з боку Лондона.

У понеділок, 24 лютого, глава Міноборони Британії Джон Гілі дасть інтерв'ю, під час якого роз'яснить додаткову підтримку. Очікується, що глава МЗС Девід Леммі виступить перед палатою громад.