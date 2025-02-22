ЕС готовит для Украины пакет военной помощи на 20 миллиардов евро, - Bloomberg
Европейский союз готовит значительный пакет дополнительной военной помощи для Украины. Он планируется на общую сумму около 20 миллиардов евро (почти 21 миллиард долларов).
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Осведомленный с этим вопросом источник рассказал западным СМИ, что ЕС пытается согласовать такую помощь для украинской стороны на фоне усилий президента США Дональда Трампа по достижению быстрого мирного урегулирования с Россией.
По данным Bloomberg, инициатива будет направлена:
- на доставку артиллерийских боеприпасов,
- систем противовоздушной обороны,
- ударных ракет высокой точности,
- беспилотников,
- и другого оружия.
Кроме того, отмечается, что пакет поддержки со стороны Евросоюза имеет целью укрепить украинские военные бригады.
Когда в ЕС могут согласовать новый пакет помощи Украине
"Блок стремится согласовать принципиальную инициативу, которая открыта для взносов в натуральной и наличной форме от государств-членов и союзников-единомышленников, на встрече министров иностранных дел на следующей неделе, согласно планам людей, которые говорили на условиях анонимности", - говорится в публикации Bloomberg.
Как передает западное издание, тогда лидеры Евросоюза должны согласовать вопрос о стоимости и подписать пакет.
Вместе с тем есть риск того, что запланированные сроки могут сдвинуться, поскольку Венгрия озвучивала предположение, что выступит против любой новой военной помощи Украине. Кроме того, на временной промежуток влияет фактор выборов в Германии, которые должны состояться в это воскресенье.
Также Bloomberg пишет, что ЕС спешит с планами поддержки Украины и предоставления Киеву гарантий безопасности в случае возможного мирного соглашения с РФ и увеличения собственных расходов на оборону с тех пор, как Вашингтон взялся за переговоры с Москвой.
Новый пакет оборонной помощи от ЕС
Напомним, ранее издание Politico сообщало о подготовке большого пакета военной помощи от ЕС для Украины на общую стоимость не менее 6 миллиардов евро.
Но она может увеличиться и до 10 миллиардов евро, если страны Евросоюза найдут больше вооружения в своих запасах. В пакет, по данным СМИ, могут войти более 1,5 млн артиллерийских снарядов, а также системы ПВО.
Уже 21 февраля еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи от Евросоюза, и он станет "мощным сигналом" для украинцев о поддержке Европы.
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