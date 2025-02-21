В ЕС намекнули на подготовку пакета помощи для Украины, который будет "сильным сигналом"

Украина получит новый пакет военной помощи от Евросоюза. Он станет "мощным сигналом" для украинцев о поддержке Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, которое цитирует The Guardian .

Отвечая на вопрос о планах ЕС по поддержке Украины, еврокомиссар заверил, что позиция ЕС является "очень четкой".

По словам Кубилюса, Европа стремится достичь "мира через силу".

В связи с этим еврокомиссар намекнул на новый пакет военной помощи Украине.

"Мы обсуждаем... все возможности, которые позволят нам срочно послать очень мощный сигнал украинцам и всему миру, что мы стоим вместе с Украиной", - отметил по этому поводу чиновник.

Кубилюс признал, что ходят "слухи" относительно цифр, но отказался их называть, чтобы не вызвать спекуляций. Зато признался, что ЕС должен представить новый пакет помощи в понедельник, 24 февраля.

"Я надеюсь, что хорошим поводом для такого послания станет третья годовщина войны, которая наступит в следующий понедельник", - добавил он.

Новый пакет военной помощи

Напомним, ранее о подготовке большого пакета военной помощи ЕС для Украины сообщало Politico. По информации издания, его стоимость составит не менее 6 млрд евро. В пакет могут войти более 1,5 млн артиллерийских снарядов, а также системы ПВО.

Два неназванных дипломата рассказали Politico, что 6 млрд евро - это отправная точка. Стоимость пакета может увеличиться и до 10 млрд евро, если страны ЕС найдут больше вооружения в своих запасах.