Выбрасывать нельзя? Зачем освящать в храме продукты или вещи и что делать с ними дальше

Почему украинцы освящают в храмах продукты или вещи

В ПЦУ напомнили, что мы получаем благословение и освящаем в храмах фрукты, овощи, травы или цветы, и даже предметы обихода не потому, что они после этого:

приобретают какую-то сверхъестественную, магическую силу;

становятся своеобразными талисманами или оберегами.

Делается это на самом деле "ради самого человека".

"По сути, объектом Божьего благословения (которое призывается священнослужителем через молитву) являются не столько конкретные плоды или предметы, как сам человек, который их вырастил по милости Божьей и принес на освящение", - объяснили в ПЦУ.

Именно поэтому и совершается окропление святой водой определенных вещей, которые являются важными в жизнедеятельности человека - чтобы в его жизнь, действия, мысли и помыслы сходило Божье благословение.

Что стоит делать с освященными вещами дальше

Украинцам объяснили, что дальше освященные вещи лучше всего использовать "на пользу и благо".

Если речь идет об освященных фруктах или плодах, то ими можно угостить знакомых, соседей, нуждающихся.

Освященную воду можно употреблять для оздоровления души и тела, особенно, если речь идет об агиасме - воде, освященной на Богоявление.

"Она действительно может долго храниться. Известно множество примеров ее особого целебного воздействия на здоровье души и тела человека", - заметили в ПЦУ.

Отмечается в то же время, что "исцеляет не сама вода".

"Господь благоволит и творит чудеса по вере нашей, в частности, и через освященную воду. Когда она по естественному ходу вещей станет непригодной для употребления, ею можно полить цветы или деревья в саду", - рассказали в ПЦУ.

Отмечается, что душистые букетики трав и цветов, которые люди освящают обычно в августе во время Господних праздников (которые народная традиция именует "Спасами"), могут храниться в доме, в частности, возле икон.

Кроме того, высушенное разнотравье или зелье можно использовать:

для заваривания полезных травяных напитков, чаев;

во время купания младенцев;

для приготовления ванн.

"Если же травы со временем вам станут ненужными, то не будет грехом их утилизировать соответствующим образом", - добавили в ПЦУ.

Что делать с освященной водой и зельем (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Можно ли выбрасывать освященные в храме вещи в мусор

В целом церковные предписания относительно освященных вещей, которые по своим физическим свойствам уже стали непригодными к употреблению, устанавливают, что:

такие вещи можно с должным уважением сжечь, закопать в чистом месте;

воду - вылить в такое место.

"То есть нельзя выбрасывать такие вещи в мусор, выливать в канализацию, но можно закопать остатки возле дерева или куста, на огороде, на краю поля, воду - вылить в вазон или цветник", - объяснили верующим.

В ПЦУ напомнили, что есть много суеверий о том, что якобы нельзя выбрасывать освященное зелье.

Их можно объяснить благоговейным и почтительным отношением к освященному.

"В то же время нужно разумно относиться к реальным вещам: мы с вами живем в материальном, временном мире, а потому все тленное и созданное на этой земле имеет определенные физические свойства", - добавили в ПЦУ.

Следовательно, вполне естественным является то, что со временем или под влиянием различных факторов даже освященные предметы могут портиться, увядать, разбиваться и тому подобное.

"Поэтому поблагодарим Господа за то, что Он дал нам эту определенную вещь или пищу на нашу пользу и утешение, и поступим с ней разумно и естественно", - отметили в ПЦУ.

Куда можно девать сломанные крестики или разбитые иконы

В завершение украинцам сообщили, что не стоит накапливать в своих домах то, что "уже ненужное, что испортилось".

Это можно, если есть такая возможность, сжечь, закопать в землю.

Между тем сломанные нательные крестики, разбитые иконы, восковые остатки свечей, религиозную литературу и т.д. - можно принести в храм.

Уточняется, что священнослужители знают, что делать с такими вещами.

"Уважаем святыни Божьи - и Господь через них нас благословит ради любви, которую мы таким образом проявляем к Нему", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)