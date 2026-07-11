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Воспитательный час на заправке. В РФ учителей "мобилизовали" успокаивать в очередях водителей

21:40 11.07.2026 Сб
3 мин
К дежурствам на заправках привлекли учителей, "волонтеров" и дружинников
aimg Валерия Абабина
Воспитательный час на заправке. В РФ учителей "мобилизовали" успокаивать в очередях водителей Фото: Учителя РФ дежурят на АЗС из-за топливного кризиса (Getty Images)
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Топливный кризис, охвативший Россию на фоне украинских ударов по НПЗ, заставил региональные власти прибегать к нестандартным мерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Настоящее время "

Учителя "успокаивают" водителей

Распоряжение об дежурстве педагогов на автозаправках разослала администрация Динского района Краснодарского края.

По документу, учителя должны в свой отпуск приезжать в заправки и следить за порядком. За это им бесплатно предоставляют чай и кофе.

В местных пабликах распоряжение вызвало возмущение, в том числе среди самих педагогов.

Телеграмм-канал "Антиджоб.нет", который собирает данные о недобросовестных работодателях, приводит один из комментариев: "Мы, молодые учителя, не весим даже 50 кг и должны угонять злых людей на заправке. Бесплатно и обязательно, а не то будут вопросы и не дай бог увольнения".

В районном управлении образования факт дежурств не отрицали, однако объяснили ситуацию иначе. По словам чиновников, педагоги якобы сами хотят дежурить – и исключительно мужчины.

"Никто никого не заставляет дежурить. Тем более, женщин. Вызываются сами мужчины как добровольцы, поскольку ситуация на АЗС касается и их самих. Поэтому дежурить идут волонтеры исключительно на добровольной основе. Среди них нет женщин", - заявили в управлении изданию "Живая Кубань".

В Псковской области чиновники тоже ищут "волонтеров" для дежурства на АЗС "Сургутнефтегаз".

Они должны информировать водителей о правилах отпуска топлива и регулировать очереди. Что за это получат "волонтеры" – в объявлении не указано. На заправках "Псковнефтепродукта" уже дежурят дружинники.

Бензин по четным-нечетным номерам

Помимо дежурств, в российских регионах вводятся другие нестандартные механизмы отпуска горючего. В Карелии, Мордовии, Орловской, Нижегородской, Липецкой, Псковской, Астраханской и Кировской областях рассылают SMS о внедрении системы отпуска бензина по четным и нечетным числам – в зависимости от госномера авто.

Власти Иркутской области предложили ввести электронную запись на заправку во избежание очередей. В Перми в городскую администрацию подано сообщение о проведении митинга из-за дефицита бензина - других сообщений об организованных протестах пока нет.

Масштаб кризиса в соцсетях

"Новая газета Европа" в сотрудничестве с проектом Vox-Harbor подсчитала, что с 1 мая 2026 года в Telegram опубликовали 6,6 тысячи постов о топливном кризисе и 39,7 тысячи комментариев пользователей о дефиците бензина.

Первые всплески новостей появились 6, 12 и 22 мая – после атак на Нижегородский, Ярославский и Пермский НПЗ.

Значительный рост начался 29 мая, когда власти Крыма ограничили продажу бензина АИ-95 20 литрами в сутки. Самая масштабная волна обсуждений стартовала 18 июня, после самой большой за всю войну атаки дронов на Москву.

С этого момента в мессенджере публикуют в среднем по 350 уникальных постов в день на эту тему.

По комментариям пользователей, сильнее всего кризис ощущается на временно оккупированных территориях Украины, в Москве и Московской области и на юге России.

Лидирует аннексированный Крым, за ним следуют Москва, так называемая "ДНР", Краснодарский край, Ростовская и Московская области. За Уралом проблему активно обсуждают в Забайкальском крае, Иркутской области и Тиве.

Реакция Москвы

Власти России запретили экспорт бензина, дизтоплива и авиакеросина. Вице-премьер РФ Александр Новак объявил о начале импортных поставок и наращивании дополнительных объемов производства за счет нефтепродуктов низшего экологического класса.

По данным Reuters, производство бензина в России удовлетворяет лишь 65% сезонного спроса.

Ранее сообщалось, что производство бензина в России упало до 65% сезонной нормы, а украинские дроны приостановили около 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Ранее РБК-Украина писала о том, как удары по НПЗ парализовали Россию – производство бензина сократилось на 25%, а ограничения ввели в 75% регионов

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