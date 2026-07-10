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Производство бензина в России покрывает лишь 65% спроса после ударов ВСУ, - Reuters

16:30 10.07.2026 Пт
3 мин
Топливо везут из Белоруссии и Индии
aimg Валерия Абабина
Производство бензина в России покрывает лишь 65% спроса после ударов ВСУ, - Reuters Фото: Производство бензина в России упало до 65% (Getty Images)
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Производство бензина в России покрывает всего около 65% от сезонного спроса. Из-за ударов украинских беспилотников остановились крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По расчетам Reuters и отраслевых источников, в России ежедневно не хватает 40-45 тысяч тонн бензина – это около 35% от требуемого объема.

То есть производство покрывает всего две трети летнего спроса. Еще в июне ежедневный дефицит составлял 25% – теперь он ощутимо вырос.

В пиковый летний сезон Россия нуждается в 115-120 тысячах тонн бензина в сутки. Удовлетворить этот спрос производственные мощности больше не успевают.

Какие заводы стали

Удары украинских дронов вывели из строя сразу несколько ключевых производителей горючего. Среди остановленных – НОРСИ и Омский НПЗ, одни из крупнейших производителей бензина в России.

Из-за повреждения вынужден был стать и Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Импорт из Беларуси и морем из Индии

Правительство России обсуждает запрет на экспорт дизеля, авиационного горючего и бензина. Одновременно Москва уже везет топливо из-за границы: в июне поставки из Белоруссии достигли месячного рекорда, а трейдеры говорят об объемах до 6 тысяч тонн бензина в день.

Кроме того, по словам отраслевых источников Reuters, Россия "начала" морские перевозки горючего из Индии. Внутренние запасы тоже иссякают.

Ситуацию на государственном телевизионном заседании правительства публично признал вице-премьер Александр Новак.

По его словам, положение дел "остается сложным", а "текущая ситуация на заправочных станциях вызывает беспокойство у общественности".

Казаки на АЗС

На курорте Анапа порядок в очередях на заправках наводят казаки. Один из них, Юрий Комаров – в белой рубашке и черной меховой шапке, – рассказал Reuters, что помогает распределить водителей между заправками "нормальным образом".

По его наблюдениям, повадки покупателей изменились после появления новостей о дефиците.

"Видите, раньше люди приходили на заправку и брали 10 литров, а теперь они заправляют весь бак на всякий случай. Я думаю, что это причина этого ажиотажа. Иначе это объяснить невозможно", - сказал Комаров.

Может ли выровняться ситуация

По словам отраслевых источников, рынок горючего в России должен улучшиться уже во второй половине июля – но только при условии, если не будет новых атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы.

Тогда предприятия смогут постепенно возобновить работу, а импорт вырастет.

Напомним, цены на бензин в России еще в июне побили 20-летний рекорд - именно из-за топливного кризиса, вызванного ударами ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам.

Тогда же десятки регионов РФ ввели ограничения на продажу бензина, включая Ханты-Мансийский округ, где добывают около 40% российской нефти.

В конце июня Москва обратилась в Казахстан с просьбой о 50 тысячах тонн бензина АИ-92.

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