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Урожай под угрозой, а мусоровозы стоят: как удары по НПЗ парализовали Россию

18:55 26.06.2026 Пт
3 мин
Поисковые запросы "где купить бензин" подскочили в 26 раз
aimg Сергей Козачук
Урожай под угрозой, а мусоровозы стоят: как удары по НПЗ парализовали Россию Фото: россиянам начали продавать бензин по жестким лимитам (Getty Images)
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Систематическое разрушение нефтеперерабатывающей инфраструктуры России привело к глубокому топливному кризису, из-за которого производство бензина в стране сократилось на 25%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки.

По информации разведки, объемы нефтепереработки в РФ на первой неделе июня упали ниже 4 млн баррелей в сутки, что явилось самым низким показателем за последний 21 год.

Остановка транспорта и удорожание проезда

Из-за критичного дефицита топлива во многих российских регионах начались массовые сбои в работе общественного транспорта:

  • В Забайкальском крае мусоровозы оператора "Олерон+" полностью остановили работу в четырех районах
  • В городе Борзя ограничили графики движения автобусов, а в Чите маршрутки вообще не смогли выйти на линии из-за отсутствия топлива на АЗС
  • В Калужской и Тульской областях отменили или предупредили об остановке пригородных и муниципальных маршрутов

Параллельно стремительно растут цены. В Иркутске и Владимирской области перевозчики требуют повышения тарифов.

В крупнейших городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге - такси теперь выезжают по заказу лишь в часы пик, чтобы экономить горючее. Эксперты прогнозируют рост стоимости поездок на 15-25%.

Дефицит накрыл нефтедобывающие регионы РФ

Кризис впервые добрался до территорий, где добывают топливо. Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском автономном округе, на который приходится около 40% всей российской нефтедобычи.

Лимиты на заправках действуют уже в 69 регионах России.

В Самарской области в одни руки отпускают не более 40 литров бензина, в Саратовской и Нижегородской - по 30 литров. Самый своеобразный шаг сделали в Забайкалье, где объявили "режим повышенной готовности" и ограничили продажу до 15 литров на бак. Продажа горючего в канистре заблокирована почти повсюду.

Удар по сельскому хозяйству и паника

Под угрозой оказалась уборочная кампания. Аграрии в Иркутской области и Алтайском крае (обеспечивает 30% производства Сибири) жалуются, что за год топливо для них подорожало в 2,5 раза. Работы на полях останавливаются, из-за чего под угрозой оказался весь продовольственный рынок РФ.

На фоне кризиса россияне массово ищут топливо. За месяц количество поисковых запросов "где купить бензин" подскочило в 26 раз.

В то же время власти блокируют чаты в мессенджерах, где обсуждают реальное положение дел с горючим, а официально кризис признают только в 29 регионах из 69, где введены лимиты.

Контекст топливного кризиса в РФ

Напомним, топливный коллапс в России стремительно обострился в конце июня 2026 года. В частности, цены на бензин в России побили двадцатилетний рекорд, подскочив всего за одну неделю на 3%.

Стремительное удорожание и массовая скупка горючего водителями в канистры спровоцировали дефицит и нормирование бензина в 75% российских регионов.

Из-за значительных повреждений нефтеперерабатывающей инфраструктуры и сокращения внутреннего производства топлива на 25% Москва пошла на нетипичный для себя шаг. Стало известно, что Россия просит у Казахстана 50 тысяч тонн бензина для покрытия дефицита на внутреннем рынке.

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