Виховна година на заправці. В РФ вчителів "мобілізували" заспокоювати у чергах водіїв

Паливна криза, що охопила Росію на тлі українських ударів по НПЗ, змусила регіональну владу вдаватися до нестандартних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Настоящее время "

Вчителі "заспокоюють" водіїв

Розпорядження про чергування педагогів на автозаправках розіслала адміністрація Динського району Краснодарського краю.

За документом, учителі мають у свою відпустку приїжджати до заправок і стежити за порядком. За це їм безплатно надають чай і каву.

У місцевих пабліках розпорядження викликало обурення, зокрема й серед самих педагогів.

Телеграм-канал "Антиджоб.нет", який збирає дані про недобросовісних роботодавців, наводить один із коментарів: "Ми, молоді вчителі, не важимо навіть 50 кг і повинні угомоняти злих людей на заправці. Безплатно й обов'язково, а не то будуть питання і не дай бог звільнення".

У районному управлінні освіти факт чергувань не заперечили, однак пояснили ситуацію інакше. За словами чиновників, педагоги нібито самі хочуть чергувати - і виключно чоловіки.

"Ніхто нікого не змушує чергувати. Тим більше, жінок. Викликаються самі чоловіки як добровольці, оскільки ситуація на АЗС стосується і їх самих. Тому чергувати йдуть волонтери виключно на добровільних засадах. Серед них немає жінок", - заявили в управлінні виданню "Живая Кубань".

У Псковській області чиновники теж шукають "волонтерів" для чергування на АЗС "Сургутнєфтєгаз".

Вони мають інформувати водіїв про правила відпуску палива та регулювати черги. Що за це отримають "волонтери" - в оголошенні не вказано. На заправках "Псковнафтопродукту" вже чергують дружинники.

Бензин за парними-непарними номерами

Крім чергувань, у російських регіонах запроваджують інші нестандартні механізми відпуску пального. У Карелії, Мордовії, Орловській, Нижегородській, Липецькій, Псковській, Астраханській та Кіровській областях розсилають SMS про запровадження системи відпуску бензину за парними та непарними числами - залежно від держномера авто.

Влада Іркутської області запропонувала запровадити електронний запис на заправку, щоб уникнути черг. У Пермі до міської адміністрації подано повідомлення про проведення мітингу через дефіцит бензину - інших повідомлень про організовані протести поки немає.

Масштаб кризи в соцмережах

"Новая газета Европа" у співпраці з проєктом Vox-Harbor підрахувала, що з 1 травня 2026 року в Telegram опублікували 6,6 тисяч постів про паливну кризу та 39,7 тисяч коментарів користувачів про дефіцит бензину.

Перші сплески новин з'явилися 6, 12 та 22 травня - після атак на Нижегородський, Ярославський і Пермський НПЗ.

Значне зростання почалося 29 травня, коли влада Криму обмежила продаж бензину АІ-95 20 літрами на добу. Наймасштабніша хвиля обговорень стартувала 18 червня, після найбільшої за всю війну атаки дронів на Москву.

З того моменту в месенджері публікують у середньому по 350 унікальних постів на день на цю тему.

За коментарями користувачів, найсильніше криза відчувається на тимчасово окупованих територіях України, у Москві та Московській області і на півдні Росії.

Лідирує анексований Крим, за ним ідуть Москва, так звана "ДНР", Краснодарський край, Ростовська та Московська області. За Уралом проблему найактивніше обговорюють у Забайкальському краї, Іркутській області та Тиві.

Реакція Москви

Влада Росії заборонила експорт бензину, дизпалива та авіагасу. Віцепрем'єр РФ Олександр Новак оголосив про початок імпортних поставок і нарощування додаткових обсягів виробництва за рахунок нафтопродуктів нижчого екологічного класу.

За даними Reuters, виробництво бензину в Росії наразі задовольняє лише 65% сезонного попиту.