Выходные и просто выспаться не поможет. Как распознать выгорание и что делать, когда уже не "держитесь"

Хроническая усталость, апатия, равнодушие к тому, что раньше вдохновляло - все это могут быть не просто последствия перегрузки, а признаки эмоционального выгорания. Это состояние, когда внутренние ресурсы исчерпаны, но человек продолжает "держаться" автоматически.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала семейный и холистический психолог Анна Богомолец.
"Начинается все незаметно - с хронической усталости, снижения концентрации, нежелания выполнять привычные дела. Со временем добавляется эмоциональная апатия, снижается способность к сопереживанию, исчезает интерес к тому, что раньше вдохновляло", - говорит эксперт.
Это и есть ключевые симптомы эмоционального выгорания - состояния, когда ресурсы человека истощены, но он продолжает функционировать автоматически.
"В отличие от обычного переутомления, выгорание не проходит после выходных или отпуска. Это не вопрос "выспаться". Это более глубокий процесс, связанный с длительной внутренней нагрузкой без достаточного восстановления", - объясняет Анна Богомолец.
Среди основных факторов психолог называет:
"Эмоциональное выгорание не требует героизма, но требует системного подхода", - отмечает специалист.
Как себе помочь:
"Эмоциональное выгорание - не просто временная усталость, а сигнал о необходимости пересмотреть свой ритм, нагрузки и способ восстановления", - заключает Анна Богомолец.
Игнорирование этого состояния может привести к ухудшению как физического, так и психического здоровья. А своевременное реагирование - это не о слабости, а об ответственном отношении к себе и к тем, кто рядом.
Вас также может заинтересовать: