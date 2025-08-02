Выходные и просто выспаться не поможет. Как распознать выгорание и что делать, когда уже не "держитесь"

Что происходит во время выгорания

"Начинается все незаметно - с хронической усталости, снижения концентрации, нежелания выполнять привычные дела. Со временем добавляется эмоциональная апатия, снижается способность к сопереживанию, исчезает интерес к тому, что раньше вдохновляло", - говорит эксперт.

Это и есть ключевые симптомы эмоционального выгорания - состояния, когда ресурсы человека истощены, но он продолжает функционировать автоматически.

Почему это не просто переутомление

"В отличие от обычного переутомления, выгорание не проходит после выходных или отпуска. Это не вопрос "выспаться". Это более глубокий процесс, связанный с длительной внутренней нагрузкой без достаточного восстановления", - объясняет Анна Богомолец.

Что способствует эмоциональному выгоранию

Среди основных факторов психолог называет:

постоянное умственное или эмоциональное напряжение

отсутствие ощущения контроля над событиями

невозможность восстановиться даже в периоды отдыха

высокое чувство ответственности при низком уровне поддержки

Как помочь себе: базовые шаги для восстановления

"Эмоциональное выгорание не требует героизма, но требует системного подхода", - отмечает специалист.

Как себе помочь:

регулярный отдых. Даже короткие паузы в течение дня помогают снизить уровень напряжения.

Даже короткие паузы в течение дня помогают снизить уровень напряжения. четкий распорядок. Структурированность дает мозгу ощущение стабильности.

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Разговоры без оценок и советов способствуют эмоциональной разгрузке. профессиональная помощь. Если состояние затягивается, важно обратиться к психологу.

"Эмоциональное выгорание - не просто временная усталость, а сигнал о необходимости пересмотреть свой ритм, нагрузки и способ восстановления", - заключает Анна Богомолец.

Игнорирование этого состояния может привести к ухудшению как физического, так и психического здоровья. А своевременное реагирование - это не о слабости, а об ответственном отношении к себе и к тем, кто рядом.