"Я ничего не хочу и не чувствую": что делать, когда теряется радость жизни и эмоции
Фраза "я ничего не хочу" - звучит просто, но на самом деле сигнализирует о глубокой внутренней усталости. Она часто скрывает эмоциональное выгорание, депрессию или хроническую перегрузку, которые не стоит игнорировать.
Почему исчезают желание, эмоции, способность чувствовать и что можно с этим сделать, рассказал для РБК-Украина лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Что такое апатия и как она проявляется
Состояние, в котором ничего не хочется - нормальная, хоть и тревожная реакция. Это может быть ответом на эмоциональное выгорание после длительного стресса, хроническую накопленную перегрузку, подавленную депрессию, разочарование, потерю смысла, пустоту после стрессовых событий (разрыв, переезд, увольнение).
Как проявляется:
- Отсутствие желания даже к любимым вещам
- Откладывание всего "на потом"
- Сонливость или бессонница
- Ощущение пустоты или безразличия
- Нежелание общаться, даже с близкими людьми
- Внутреннее "замораживание" эмоций - ни радости, ни боли
"Я ничего не хочу... Знакомое ощущение? Со стороны кажется - да это просто лень или плохое настроение. А на самом деле все серьезнее. За этой фразой часто скрывается усталость, истощение, разочарование. Пустота внутри. И даже те вещи, которые когда-то радовали, больше не вызывают никаких эмоций. Будто жизнь стала черно-белой", - говорит эксперт.
Почему с нами такое происходит?
- Вы длительное время игнорируете собственные потребности
- Все крутится вокруг работы, обязанностей, чужих ожиданий
- Ежедневно - рутина, в которой нет места для себя
- Организм и психика работают на пределе ресурса
- Исчезла точка, которая дает вкус и смысл обыденности
Что делать, когда не хочется ничего?
Признать, что это не лень - это сигнал
Стоит признать, что проблема есть, она существует. Попытка делать вид, что "все нормально" - только усугубляет ситуацию. И цепляться за то, "что всем сейчас плохо" - тоже не выход. Вам нужно не бороться с апатией силой воли, а понять причины.
Не обесценивать свои ощущения, даже если окружающие этого не понимают
"К сожалению, не все могут воспринять ваше состояние, но не стоит из-за этого обесценивать свои ощущения. Сейчас у вас нет желания, нет эмоций - и это тоже нормально. Вы имеете полное право чувствовать себя именно так", - добавляет Виталий Курсик.
Дать себе паузу, даже минимальную
"Даже 2-3 дня без давления со стороны, планов, обязательств могут снять первый слой эмоционального шума. Позвольте себе не хотеть - это станет вашим первым шагом к восстановлению", - советует коуч.
Найти мелочи, которые могут хотя бы на мгновение вернуть эмоцию: музыка, природа, новый опыт
"Не гоните себя в спортзал или еще куда-то. Попробуйте прогулку в парке, растяжку, включите музыку и потанцуйте. Тело помнит жизнь, даже когда мозг отказывается", - говорит специалист.
Слушать себя и не давить - через силу желания не рождаются
Вас никто не заставляет радоваться. Но вы можете искать что-то приятное, хотя бы на 10%. Теплый чай, солнечный свет, запах кофе, любимый сериал, обнять кота или собаку. Радость не возвращается сразу - она приходит в мелочах.
Когда вам точно нужна помощь
- Апатия длится более 2 недель
- Ни одно из ваших действий не приносит даже минимального улучшения
- У вас нарушился сон и аппетит
- Появляются мысли о бессмысленности жизни
- Все вокруг кажется "в тумане", будто за стеклом
"Вернуть себе радость - это не про "заставлять себя", это про постепенно восстановить связь с собой. А для этого нужно немного времени и честности с самим собой. И возможно посторонней помощи", - резюмирует Виталий Курсик.