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Вихідні та просто виспатися не допоможе. Як розпізнати вигорання та що робити, коли вже не "тримаєтеся"

Що робити, якщо у вас вигорання (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Хронічна втома, апатія, байдужість до того, що раніше надихало - усе це можуть бути не просто наслідки перевантаження, а ознаки емоційного вигорання. Це стан, коли внутрішні ресурси вичерпані, але людина продовжує "триматися" автоматично.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла сімейна та холістична психологиня Анна Богомолець.

Що відбувається під час вигорання

"Починається все непомітно - з хронічної втоми, зниження концентрації, небажання виконувати звичні справи. З часом додається емоційна апатія, знижується здатність до співпереживання, зникає інтерес до того, що раніше надихало", - каже експертка.

Це і є ключові симптоми емоційного вигорання - стану, коли ресурси людини виснажені, але вона продовжує функціонувати автоматично.

Чому це не просто перевтома

"На відміну від звичайного перевтомлення, вигорання не минає після вихідних чи відпустки. Це не питання "виспатись". Це глибший процес, пов'язаний із тривалим внутрішнім навантаженням без достатнього відновлення", - пояснює Анна Богомолець.

Що сприяє емоційному вигоранню

Серед основних чинників психологиня називає:

  • постійну розумову або емоційну напругу
  • відсутність відчуття контролю над подіями
  • неможливість відновитися навіть у періоди відпочинку
  • високе почуття відповідальності при низькому рівні підтримки

Як допомогти собі: базові кроки для відновлення

"Емоційне вигорання не потребує героїзму, але вимагає системного підходу", - зазначає фахівчиня.

Як собі допомогти:

  • регулярний відпочинок. Навіть короткі паузи протягом дня допомагають знизити рівень напруження.
  • чіткий розпорядок. Структурованість дає мозку відчуття стабільності.
  • фізична активність. Навіть звичайна прогулянка знижує рівень кортизолу.
  • обмеження інформаційного потоку. День без новин чи соцмереж суттєво покращує самопочуття.
  • спілкування без тиску. Розмови без оцінок і порад сприяють емоційному розвантаженню.
  • професійна допомога. Якщо стан затягується, важливо звернутися до психолога.

"Емоційне вигорання - не просто тимчасова втома, а сигнал про потребу переглянути свій ритм, навантаження й спосіб відновлення", - підсумовує Анна Богомолець.

Ігнорування цього стану може призвести до погіршення як фізичного, так і психічного здоров'я. А своєчасне реагування - це не про слабкість, а про відповідальне ставлення до себе й до тих, хто поруч.

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