Вихідні та просто виспатися не допоможе. Як розпізнати вигорання та що робити, коли вже не "тримаєтеся"

Хронічна втома, апатія, байдужість до того, що раніше надихало - усе це можуть бути не просто наслідки перевантаження, а ознаки емоційного вигорання. Це стан, коли внутрішні ресурси вичерпані, але людина продовжує "триматися" автоматично.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла сімейна та холістична психологиня Анна Богомолець.
"Починається все непомітно - з хронічної втоми, зниження концентрації, небажання виконувати звичні справи. З часом додається емоційна апатія, знижується здатність до співпереживання, зникає інтерес до того, що раніше надихало", - каже експертка.
Це і є ключові симптоми емоційного вигорання - стану, коли ресурси людини виснажені, але вона продовжує функціонувати автоматично.
"На відміну від звичайного перевтомлення, вигорання не минає після вихідних чи відпустки. Це не питання "виспатись". Це глибший процес, пов'язаний із тривалим внутрішнім навантаженням без достатнього відновлення", - пояснює Анна Богомолець.
Серед основних чинників психологиня називає:
"Емоційне вигорання не потребує героїзму, але вимагає системного підходу", - зазначає фахівчиня.
Як собі допомогти:
"Емоційне вигорання - не просто тимчасова втома, а сигнал про потребу переглянути свій ритм, навантаження й спосіб відновлення", - підсумовує Анна Богомолець.
Ігнорування цього стану може призвести до погіршення як фізичного, так і психічного здоров'я. А своєчасне реагування - це не про слабкість, а про відповідальне ставлення до себе й до тих, хто поруч.
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