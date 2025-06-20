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Почему партнер не хочет говорить о своих эмоциях: что делать, как понять и помочь

Пятница 20 июня 2025 19:30
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Почему партнер не хочет говорить о своих эмоциях: что делать, как понять и помочь Что делать, когда партнер не говорит об эмоциях и как его понять (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Когда в паре один хочет поговорить о чувствах, а другой - закрывается или молчит, это создаёт напряжение, обиду и ощущение стены между вами. Но такое поведение не всегда означает, что партнер равнодушен. Часто - это защитная реакция, привычка или страх.

Почему партнер не говорит о своих эмоциях, как его понять и чем можно помочь, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Молчание - это не равнодушие

По словам эксперта, люди молчат о своих эмоциях по собственным причинам. Часто бывает так, что они научены с детства прятать чувства.

Причины:

  • Воспитанные в атмосфере "не ной"
  • Имеют опыт, где их высмеивали за открытость
  • Считают, что чувства и эмоции - это слабость
  • Когда-то они открылись и это было использовано против них
  • Чувства вызывают много боли
  • Не имеют нужных слов, чтобы описать то, что внутри

"Стоит понять, что чаще всего отказ от откровенности в общении и обсуждении эмоций и чувств - это не равнодушие, и не отсутствие чувствительности. И точно не отказ от вас. Это способ самозащиты", - объясняет Виталий Курсик.

Не давите

Худшее, что вы можете сделать, когда партнер молчит - это давить и говорить что-то вроде: "ну скажи уже хоть что-то!"

"Давление и подобные фразы - не работают. Когда мы настаиваем на разговоре, партнер может еще больше замкнуться. И что хуже всего - он будет воспринимать вас, как потенциальную опасность. Ваша же цель - не вытянуть из него эмоции, а создать безопасное пространство, где они появятся сами и человек сможет ими поделиться", - отмечает специалист.

Он назвал фразы, которые точно не сработают:

  • "Ты снова молчишь"
  • "Нормальные люди так не ведут себя"
  • "Может тебе все равно?"

"Попробуйте говорить по-другому. Например: "Я замечаю, что тебе трудно говорить. Я рядом, когда будешь готов (-а)", "Я не давлю. Просто хочу быть ближе", "Я здесь, если ты захочешь поделиться", - советует он.

Вы хотите услышать или заставить?

Иногда нам нужны не эмоции партнёра, а подтверждение, что нас любят, что не предадут, что любимый человек не исчезнет. Попробуйте разделить, когда вам хочется, чтобы партнер что-то сказал и когда вы хотите услышать именно то, что вам нужно.

Закрытость или эмоциональная незрелость?

Если партнёр не говорит, но слушает, поддерживает и действует - это закрытость. Если же не говорит, не слышит, обесценивает ваши эмоции - это инфантильность, эмоциональная незрелость или избегание ответственности.

В первом случае - можно научиться с тем жить и даже найти способы общения. Во втором случае все значительно сложнее и стоит хорошо подумать, куда идут такие отношения.

Наблюдайте за поведением

Не все люди готовы показывать свои эмоции и чувства словами, порой - это маленькие и мелкие действия, которые подтверждают отношение. Поэтому наблюдайте за невербальным поведением. Например:

  • Вам приносят молча кофе молча
  • Кладут руки на плечо
  • Обнимают без слов
  • Появляются тогда, когда вам плохо
  • Избегают конфликтов, потому что боятся потерять

"Не зря в соцсетях и интернете так много шуток, что "надень шапку" можно перевести как "я тебя люблю и волнуюсь", - подчеркивает коуч.

Может есть альтернатива?

Некоторым людям значительно легче написать в сообщении о своих эмоциях и чувствах, а кто-то может говорить только во время совместной прогулки или поездки на авто. Кто-то начинает говорить только тогда, когда ему делают больно или недооценивают.

"Простая фраза "если не хочешь сейчас говорить - ок. Но я буду благодарна, если когда-нибудь ты сможешь со мной поделиться", - работает гораздо лучше тысячи вопросов "почему ты молчишь?", - добавляет Виталий Курсик.

Попробуйте формат "10 минут". Людям. Которые боятся открываться, легче воспринимать четкий и безопасный формат. Например, говорить 10 минут в день, или раз в неделю, когда каждый может сказать, что его беспокоит.

Не играйте "в детектива" или психотерапевта

Не спрашивайте постоянно у партнера, скрывает ли он что-то, о чем сейчас думает и чаще всего: "точно ничего не случилось?" Такие вопросы совсем не помогают, а делают хуже, потому что истощают и вас, и его.

"Если вы постоянно "вытягиваете", "анализируете", "открываете душу партнера" - вы не в отношениях, а в консультациях и взяли на себя роль спасателя. Это плохо влияет на любые отношения и лучше это прекратить. Предложите настоящего консультанта (коуч, психолог, психотерапевт)", - советует эксперт.

Причины молчания могут быть разными - от страха, что вас не поймут до низкого уровня эмоционального интеллекта. Но это - не конец света, и эту проблему в отношениях можно преодолеть.

"Показывайте собственный пример и делитесь собственными чувствами. Слушайте без оценок и эпитетов. Предлагайте помощь. Напоминайте, что вы рядом. Создавайте безопасное пространство. Не давите, не ломайте, не ждите чуда. Живите свою жизнь и продолжайте любить", - резюмирует Виталий Курсик.

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