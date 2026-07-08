Три "уровня" выплат и новые правила стажа: что изменит пенсионная реформа в Украине

Правительство готовится к масштабному пересмотру пенсионной политики - уже сегодня, 8 июля, Кабинет министров должен представить Раде коалиции концепцию предстоящей реформы.

РБК-Украина рассказывает, какие изменения в пенсионной системе могут ввести уже скоро.

Главное: Три уровня системы: Будущая пенсионная реформа базируется на трехсложной модели, которая включает солидарные выплаты, профессиональные пенсии и систему накоплений.

Будущая пенсионная реформа базируется на трехсложной модели, которая включает солидарные выплаты, профессиональные пенсии и систему накоплений. Принцип "пенсия - это то, что ты заработал": Размер выплат напрямую будет зависеть от уплаченных взносов на протяжении всей трудовой жизни, а не только от стажа или должности.

Размер выплат напрямую будет зависеть от уплаченных взносов на протяжении всей трудовой жизни, а не только от стажа или должности. Автоматическая подписка: В накопительную систему будут автоматически включаться все работники, однако каждый будет иметь право отказаться от участия.

В накопительную систему будут автоматически включаться все работники, однако каждый будет иметь право отказаться от участия. Пенсионный возраст по-прежнему: Правительство не рассматривает повышение пенсионного возраста. В то же время фокус смещается на повышение требований к страховому стажу согласно действующей стратегии до 2028 года.

Правительство не рассматривает повышение пенсионного возраста. В то же время фокус смещается на повышение требований к страховому стажу согласно действующей стратегии до 2028 года. Справедливые выплаты: Власти ставят целью ликвидировать "клановые" пенсии и обеспечить, чтобы минимальная выплата не была ниже реального прожиточного уровня.

Трехсложная реформа: как изменят солидарную систему пенсий

Главная цель изменений пенсионной реформы состоит в устранении дисбалансов и установлении справедливых правил для всех поколений украинцев.

"Мы должны обеспечить, чтобы пенсионная система была изменена коренным образом. Формула начисления и индексация были справедливыми, клановые пенсии отменены, а минимальная пенсия была не меньше реального прожиточного уровня", - заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Грядущая пенсионная реформа в Украине будет базироваться на трехсложной системе, о чем ранее в интервью РБК-Украина рассказал министр социальной политики Денис Улютин. Ключевой акцент будет сделан на модернизации солидарного уровня.

Основой системы станет принцип "пенсия - это то, что ты заработал". Размер выплат напрямую будет зависеть от суммы взносов, уплаченных в течение всей трудовой жизни.

Формулу расчета сделают максимально прозрачной: чем больше были отчисления, тем выше будет пенсия.

Кроме того, для предотвращения бедности среди граждан без полного стажа введут гарантированную базовую выплату, размер которой будет ежегодно определяться возможностями госбюджета.

В дополнение к обновлению солидарной системы реформа предусматривает еще два ключевых направления изменений, касающихся специальных пенсий и накоплений.

Трансформация специальных пенсий

Расходы на выплаты по льготному стажу или досрочному выходу на пенсию больше не будут покрываться из общего солидарного бюджета. Вместо этого для таких профессий будут созданы механизмы профессиональных пенсий.

Ожидается, что финансироваться они будут из-за повышенных ставок единого социального взноса (ЕСВ) или альтернативных накопительных инструментов. Процесс перехода на новенькую модель рассчитан на 13 лет.

Добровольные накопления с "автоматической подпиской"

Третьим компонентом станет накопительная система. Она будет действовать по принципу "автоматической подписки": в нее будут автоматически включать всех работников, однако по желанию каждый сможет отказаться.

В министерстве подчеркивают, что отказ от участия в этой системе закономерно приведет к более низкому уровню пенсии в будущем.

Фото: что известно о пенсионной реформе в Украине (инфографика РБК-Украина)

Ключевые цели и параметры реформы: как власть планирует изменить справедливость пенсий

Правительственный план пенсионной реформы направлен на кардинальное повышение прозрачности и справедливости начислений. Министерство социальной политики ставит перед собой несколько стратегических задач, призванных трансформировать существующую модель.

Основные параметры новой системы:

Минимальный ориентир: В рамках солидарной модели планируется установить порог пенсии не ниже 6000 гривен.

В рамках солидарной модели планируется установить порог пенсии не ниже 6000 гривен. Потолок выплат: Максимальный размер солидарной пенсии ограничивается десятью прожиточными минимумами (сейчас это 26 000 гривен), что логично связано с ограничением базы начисления ЕСВ.

Максимальный размер солидарной пенсии ограничивается десятью прожиточными минимумами (сейчас это 26 000 гривен), что логично связано с ограничением базы начисления ЕСВ. Самодостаточность системы: Пенсионный фонд должен стать финансово автономным, распределяя исключительно те средства, которые поступили в виде взносов. Это поможет минимизировать дефицит бюджета.

Пенсионный фонд должен стать финансово автономным, распределяя исключительно те средства, которые поступили в виде взносов. Это поможет минимизировать дефицит бюджета. Стимулирование стажа: Для граждан с длительным трудовым стажем (от 40 лет) предполагается рост пенсионных выплат в полтора-два раза по сравнению с текущими показателями.

Повысят ли пенсионный возраст

Несмотря на демографические вызовы, власти пока не поддерживают идею увеличения возраста выхода на пенсию. А реформа фокусируется именно на повышении требований к страховому стажу - это уже утвержденная многолетняя стратегия, которая продлится до 2028 года.

То есть возраст остается неизменным (60 лет), но для выхода на пенсию в этом возрасте нужно иметь все больше лет официального стажа (в 2026-м - 33 года, в 2027-м - 34 года, 2028-м - 35 лет). Если стажа не хватает, его можно докупить.

Почему реформа неизбежна

Министр отмечает глубокую несправедливость действующей системы, где размер пенсии часто зависит не от вкладов человека, а от года выхода на заслуженный отдых.

"Сегодня мы видим, что при идентичном стаже и заработной плате люди получают совершенно разные выплаты из-за разницы во времени выхода на пенсию. Цель реформы - устранить этот дисбаланс и обеспечить равные условия для всех поколений", - пояснил Улютин.

Необходимость пенсионной реформы подчеркивает и Гетманцев.

"Конечно, реформа запоздалая. Но лучше поздно, чем никогда", - говорит Гетманцев.