Какие прибавки к пенсии можно получать одновременно: полный список доплат в 2026 году

Многие украинцы считают, что к пенсии можно получать только одну доплату. На самом деле, это не так. Законодательство предусматривает несколько видов надбавок и повышений, которые могут начисляться одновременно.

РБК-Украина рассказывает, какие доплаты могут совмещаться, кому они принадлежат и в каких случаях Пенсионный фонд назначает их автоматически.

Возрастная надбавка

После достижения определенного возраста, часть пенсионеров получает ежемесячную компенсационную доплату. По состоянию на 2026 год она составляет:

от 70 до 74 лет - до 300 грн;

от 75 до 79 лет - до 456 грн;

от 80 лет - до 570 грн.

Важно, что эти суммы не прилагаются друг к другу. Например, после достижения 75 лет человек, уже получавший 300 грн, получает лишь разницу до нового размера доплаты.

Доплата за сверхурочный страховой стаж

Если у человека есть страховой стаж, превышающий установленную законом норму, ему начисляется дополнительная выплата.

Для большинства пенсионеров сверхурочной считается стаж более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин (для пенсий, назначенных до октября 2011 года, действуют другие нормы).

За каждый полный год такого стажа пенсия увеличивается на 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году максимальная доплата за один год сверхурочного стажа составляет 25,95 грн.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной

Некоторые категории граждан имеют право на специальную надбавку за особые заслуги перед государством.

Ее могут получать, в частности:

Герои Украины;

лица, награжденные государственными орденами;

ветераны, отвечающие требованиям специального закона;

другие категории, определенные Законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Размер такой доплаты зависит от статуса и определяется в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Прибавка по уходу

Некоторые пенсионеры могут получать прибавку по уходу.

Такое право имеют отдельные категории лиц, в частности граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе в соответствии с законодательством, а также отдельные пенсионеры по возрасту при наличии определенных законом условий.

Для назначения такой выплаты в отдельных случаях необходимо обратиться в Пенсионный фонд с подтверждающими документами.

Повышение за почетные звания и специальный статус

Дополнительные выплаты могут также устанавливаться лицам, имеющим специальный статус или государственные награды.

Например:

ветеранам войны;

лицам с инвалидностью в результате войны;

жертвам нацистских преследований;

гражданам, обладающим правом на пенсию за особые заслуги.

Такие повышения могут выплачиваться одновременно с другими надбавками, если иное не предусмотрено законом.

Минимальные пенсионные гарантии

Отдельно действуют государственные гарантии малого размера пенсий.

Если после всех расчетов пенсия человека не достигает гарантированного государством уровня, Пенсионный фонд автоматически устанавливает доплату к определенной сумме при условии выполнения требований по возрасту и страховому стажу.

При этом надбавка за особые заслуги выплачивается сверх гарантированного минимального размера пенсии, то есть не "поглощается" этой гарантией.

Какие доплаты можно получать одновременно

Во многих случаях пенсионер может одновременно получать:

возрастную компенсационную доплату;

доплату за сверхурочный страховой стаж;

пенсию за особые награды;

повышение как ветерана войны или иной льготной категории;

государственную доплату к гарантированному минимальному размеру пенсии.

В то же время, конкретный перечень выплат зависит от вида пенсии, возраста человека, его страхового стажа и специального статуса.

Что делать, если прибавку не насчитали

Большинство перерасчетов Пенсионный фонд производит автоматически. Однако если человек считает, что имеет право на доплату, не назначенную, он может обратиться в любой сервисный центр ПФУ или подать заявление через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

Специалисты проверят пенсионное дело и при наличии оснований проведут перерасчет.