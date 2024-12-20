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"Пластуны" передали разведчикам Вифлеемский огонь мира

Киев, Пятница 20 декабря 2024 18:37
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"Пластуны" передали разведчикам Вифлеемский огонь мира Фото: ГУР получило Вифлеемский огонь мира от "Пласта" (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представители скаутской организации "Пласт" передали украинским разведчикам Вифлеемский огонь мира. Его принял начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГУР.

Церемония передачи Вифлеемского огня мира состоялась вчера, 19 декабря, возле военного храма Николая Чудотворца.

"Вифлеемский огонь мира - это многолетняя скаутская традиция. Он символизирует наше единство, взаимоподдержку, а также то, что даже в самые темные времена свет наших дел способен рассеивать тьму. Мы передаем этот огонь всем, кто в нем нуждается, кто хочет его от нас принять. Мы также передаем этот огонь нашим защитникам на передовую", - сказала представительница киевского "Пласта" Ирина Загирская.

Огонь из рук молодых пластунов принял лично Буданов и вручил благодарность от военной разведки.

"Пусть этот символ мира будет служить для всего нашего государства, которому мир точно уже нужен. Надеемся на лучшее, спасибо всем уважаемым пластунам и движемся вместе к Победе. Потому что мир - это Победа", - заявил начальник ГУР.

Фото: "пластуны" передали ГУР Вифлеемский огонь мира (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Напомним, скаутская организация "Пласт" доставила Вифлеемский огонь мира в Украину в середине декабря. Его отвезли в ряд украинских городов, в том числе и Киев.

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Кирилл Буданов ГУР
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