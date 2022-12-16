Отвод вооружений от ЗАЭС. Макрон рассказал, когда позвонит Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позвонит президенту России Владимиру Путину, когда соглашение об отводе вооружений от Запорожской АЭС будет доработано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Он отметил, что в отношении переговоров с Россией есть главная тема - прекращение ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре.
"Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэль Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС. В тот момент, когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение", - заявил Макрон.
Макрон также добавил, что антироссийские санкции являются эффективным способом воздействия на Россию.
Напомним, Макрон заявил во вторник, 13 декабря, что существует соглашение о выводе тяжелых вооружений с Запорожской атомной электростанции Украины. Сейчас ведутся переговоры об его условиях.
До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина с МАГАТЭ двигаются шаг за шагом к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.