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Отвод вооружений от ЗАЭС. Макрон рассказал, когда позвонит Путину

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Франция, Пятница 16 декабря 2022 01:56
Отвод вооружений от ЗАЭС. Макрон рассказал, когда позвонит Путину Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позвонит президенту России Владимиру Путину, когда соглашение об отводе вооружений от Запорожской АЭС будет доработано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Он отметил, что в отношении переговоров с Россией есть главная тема - прекращение ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре.

"Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэль Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС. В тот момент, когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение", - заявил Макрон.

Макрон также добавил, что антироссийские санкции являются эффективным способом воздействия на Россию.

Напомним, Макрон заявил во вторник, 13 декабря, что существует соглашение о выводе тяжелых вооружений с Запорожской атомной электростанции Украины. Сейчас ведутся переговоры об его условиях.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина с МАГАТЭ двигаются шаг за шагом к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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Эммануэль Макрон Запорожская АЭС
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