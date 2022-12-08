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Кулеба заявил о движении в вопросе зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

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Киев, Четверг 08 декабря 2022 16:47
Кулеба заявил о движении в вопросе зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина с Международным агентством по атомной энергии движутся шаг за шагом к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в ходе совместного брифинга с словацким коллегой Растиславом Качером.

По словам Кулебы, он находится в постоянном тесном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросу зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

"Безусловно, все мы заинтересованы в том, чтобы все ядерные, атомные электростанции, не только Запорожская АЭС, находились в безопасности. Этого очень трудно достичь, не остановив российские ракетные удары по территории Украины, но мы двигаемся вперед шаг за шагом в полном взаимопонимании с МАГАТЭ. Но у дипломатии есть такое правило, что ничто не согласовано, пока все не согласовано", - добавил министр.

Напомним, ранее Гросси заявлял, что зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС могут установить уже до конца года.

Также мы писали, что в России подтвердили обсуждение декларации о зоне ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

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Запорожская АЭС Дмитрий Кулеба МАГАТЭ МЗС Война России против Украины
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