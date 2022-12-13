Ведутся переговоры. Макрон рассказал о соглашении по Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, 13 декабря, что существует соглашение о выводе тяжелых вооружений с Запорожской атомной электростанции Украины. Сейчас ведутся переговоры об его условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель - защитить Запорожье. Ближайшие недели будут иметь решающее значение", - сказал Макрон, прибыв на международную конференцию.

Отметим, Франция проводит международную конференцию в Париже, чтобы оказать срочную помощь Украине для прохождения зимы, поскольку российские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре по всей стране.