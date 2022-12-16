Відведення озброєнь від ЗАЕС. Макрон розповів, коли зателефонує Путіну
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зателефонує президентові Росії Володимиру Путіну, коли угоду про відведення озброєнь від Запорізької АЕС буде доопрацьовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Він зазначив, що щодо переговорів із Росією є головна тема - припинення ракетного обстрілу з енергетичної інфраструктури.
"Ми продовжуємо роботу з генеральним директором МАГАТЕ Рафаель Гроссі, ми практично досягли угоди щодо відведення важких та легких озброєнь від ЗАЕС. У той момент, коли ця угода буде готова, на цей момент я зателефоную Путіну, щоб постаратися фіналізувати цю угоду", - Заявив Макрон.
Макрон також додав, що антиросійські санкції є ефективним способом впливу на Росію.
Нагадаємо, Макрон заявив у вівторок, 13 грудня, що існує угода про виведення важких озброєнь із Запорізької атомної електростанції України. Наразі ведуться переговори про його умови.
До цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна з МАГАТЕ рухаються крок за кроком до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.
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