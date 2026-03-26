Воссоздана хронология наступления на Сумщину: кто из генералов РФ руководил расстрелами

17:35 26.03.2026 Чт
От обстрелов россиян погибли 129 гражданских лиц, среди них восемь детей
Фото: СБУ с прокуратурой объявили о подозрении генералу РФ (Getty Images)

Служба безопасности и прокуратура заочно сообщили о подозрении российскому генералу Сергею Киселю. Он командовал уничтожением гражданской инфраструктуры на севере Украины в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления СБУ и Офиса генпрокурора.

Правоохранители Сумщины полностью воссоздали ход событий во время вторжения российских оккупантов на территорию области - от подготовки операции до действий подразделений на месте.

Следствие выяснило, как российские оккупанты прорвали госграницу Украины, по каким маршрутам продвигались на Сумщине, где находились во время оккупации и как бежали из области. Также идентифицированы подразделения, участвовавшие в наступлении, их личный состав, вооружение и техника.

Кроме того, был установлен процесс подготовки вторжения, в том числе и на уровне военного управления. Задокументировано, что планированием и организацией наступления руководил Сергей Кисель - командующий 1-й танковой армии Западного военного округа РФ.

Подозрение российскому генералу

Согласно материалам расследования, Кисель с 24 февраля по 23 марта 2022 года командовал 4-й танковой дивизией РФ, которая участвовала в полномасштабном вторжении на территорию Украины.

Воссоздана хронология наступления на Сумщину: кто из генералов РФ руководил расстреламиФото: российский генерал Сергей Кисель (t.me/SBUkr)

По приказу российского генерала оккупанты почти вплотную расстреливали объекты гражданской инфраструктуры из пушек тяжелой бронетехники и ствольной артиллерии.

В результате атак РФ тогда только на территории Сумщины погибло 129 гражданских лиц, среди них восемь детей. Разрушены сотни жилых домов и административных сооружений.

СБУ заочно сообщила Киселю о подозрении по ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны). Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Напомним, СБУ разоблачила в Закарпатской области мужчину, который по заказу РФ пытался зарегистрировать терминалы Starlink. Он планировал привлечь к подрывной деятельности свою беременную жену, родственника пожилого возраста и знакомую.

Кроме того, украинские правоохранители установили личность сотрудника военной разведки Венгрии, который руководил агентурной сетью на Закарпатье. В частности, он проводил разведывательную деятельность под прикрытием представителя дипмиссии Венгрии.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
