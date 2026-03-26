Відтворено хронологію наступу на Сумщину: хто з генералів РФ керував розстрілами

Служба безпеки та прокуратура заочно повідомили про підозру російському генералу Сергію Кісєлю. Він командував знищенням цивільної інфраструктури на півночі України у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви СБУ та Офісу генпрокурора .

Правоохоронці Сумщини повністю відтворили перебіг подій під час вторгнення російських окупантів на територію області - від підготовки операції до дій підрозділів на місці.

Слідство з'ясувало, як російські окупанти прорвали держкордон України, якими маршрутами просувалися на Сумщині, де перебували під час окупації та як тікали з області. Також ідентифіковано підрозділи, які брали участь у наступі, їх особовий склад, озброєння та техніку.

Крім того, було встановлено процес підготовки вторгнення, в тому числі й на рівні військового управління. Задокументовано, що плануванням і організацією наступу керував Сергій Кісєль - командувач 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ.

Підозра російському генералу

Згідно з матеріалами розслідування, Кісєль з 24 лютого по 23 березня 2022 року він командував 4-ю танковою дивізією РФ, яка брала участь у повномасштабному вторгненні на територію України.

Фото: російський генерал Сергій Кісєль (t.me/SBUkr)

За наказом російського генерала окупанти майже впритул розстрілювали об’єкти цивільної інфраструктури з гармат важкої бронетехніки та ствольної артилерії.

Внаслідок атак РФ тоді лише на території Сумщини загинуло 129 цивільних осіб, серед них вісім дітей. Зруйновано сотні житлових будинків та адміністративних споруд.

СБУ заочно повідомила Кісєлю про підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни). Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.