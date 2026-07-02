"Отсутствие связи давит на психику": киевляне требуют обеспечить укрытие интернетом

В Киеве жители призвали власти обеспечить полноценный доступ к интернету в защитных сооружениях. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте КГГА.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию.
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По словам автора петиции, Александра Гринченко, мобильный интернет в укрытиях часто недоступен или работает крайне нестабильно. Имеющиеся в некоторых помещениях роутеры не способны обеспечить качественным сигналом большое количество людей, а отсутствие бесперебойного питания делает их бесполезными во время обесточений.
"Отсутствие связи и информации, сидя под землей под звуки взрывов, сильно давит на психику", - говорится в тексте петиции.
Инициатор петиции №14349 призывает местные власти взять вопрос обеспечения связи под свой контроль. По его мнению, затраты на техническое оснащение укрытий современными системами связи сравнительно невелики по сравнению с важностью информационной безопасности и спокойствия граждан.
По состоянию на 2 июля, петиция находится на этапе сбора подписей. Для того чтобы обращение рассмотрели власти, необходимо собрать 25 000 голосов в течение следующих 59 дней.
Если вы находитесь в укрытии, не соответствующем нормам безопасности или имеющим технические проблемы, вы можете сообщить об этом властям.
Фото: куда жаловаться на нарушения в укрытиях (инфографика РБК-Украина)
Куда жаловаться:
Читайте также о том, что согласно ГСН, минимальная площадь на одного человека в укрытии составляет 0,6 м2 (для учебных заведений рекомендовано до 1 м2). Вместительность каждого укрытия индивидуальна и определяется исключительно проектной документацией.
Ранее мы писали о том, что в Киеве зарегистрировали петицию, чтобы во время тревог вагоны метро размещали на станциях. Это повысило бы комфрот людей, которые там находятся во время атак.