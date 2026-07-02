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"Отсутствие связи давит на психику": киевляне требуют обеспечить укрытие интернетом

14:14 02.07.2026 Чт
3 мин
Что нужно, чтобы власти откликнулись на инициативу?
aimg Василина Копытко
Значительная часть укрытий не имеет стабильного доступа в интернет (фото: Getty Images)

В Киеве жители призвали власти обеспечить полноценный доступ к интернету в защитных сооружениях. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте КГГА.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию.

Главное:

  • Суть инициативы: Петиция №14349 требует от местных властей обеспечить стабильный интернет в укрытиях, поскольку мобильная связь под землей часто отсутствует, а существующие роутеры не справляются с нагрузкой.
  • Почему это важно: Автор отмечает, что изоляция и невозможность получать информацию при взрывах создают критическую нагрузку на психику граждан.
  • Что нужно для рассмотрения: Для того чтобы власти официально рассмотрели обращение, необходимо собрать 25 000 подписей до конца августа 2026 года.
  • Как действовать уже сейчас: Если укрытие не оборудовано должным образом, граждане могут подать жалобу через "Дію", горячие линии городских служб или путем обращения в районную администрацию.

Почему интернет - это критическая потребность

По словам автора петиции, Александра Гринченко, мобильный интернет в укрытиях часто недоступен или работает крайне нестабильно. Имеющиеся в некоторых помещениях роутеры не способны обеспечить качественным сигналом большое количество людей, а отсутствие бесперебойного питания делает их бесполезными во время обесточений.

"Отсутствие связи и информации, сидя под землей под звуки взрывов, сильно давит на психику", - говорится в тексте петиции.

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Что предлагает автор

Инициатор петиции №14349 призывает местные власти взять вопрос обеспечения связи под свой контроль. По его мнению, затраты на техническое оснащение укрытий современными системами связи сравнительно невелики по сравнению с важностью информационной безопасности и спокойствия граждан.

По состоянию на 2 июля, петиция находится на этапе сбора подписей. Для того чтобы обращение рассмотрели власти, необходимо собрать 25 000 голосов в течение следующих 59 дней.

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Как подать жалобу, если укрытие не соответствует нормам

Если вы находитесь в укрытии, не соответствующем нормам безопасности или имеющим технические проблемы, вы можете сообщить об этом властям.

Фото: куда жаловаться на нарушения в укрытиях (инфографика РБК-Украина)

Куда жаловаться:

  • Через приложение "Дія": функция "Сообщить о закрытом укрытии" или через раздел "Карта несокрушимости".
  • На горячую линию города: позвоните по телефону 15-51 (для Киева) или номер городской горячей линии вашего населенного пункта.
  • Официальный запрос: для инициирования проверки укрытия вы можете подать обращение в районную государственную администрацию или управление по гражданской защите, добавив фото состояния помещения.

Читайте также о том, что согласно ГСН, минимальная площадь на одного человека в укрытии составляет 0,6 м2 (для учебных заведений рекомендовано до 1 м2). Вместительность каждого укрытия индивидуальна и определяется исключительно проектной документацией.

Ранее мы писали о том, что в Киеве зарегистрировали петицию, чтобы во время тревог вагоны метро размещали на станциях. Это повысило бы комфрот людей, которые там находятся во время атак.

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