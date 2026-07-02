"Отсутствие связи давит на психику": киевляне требуют обеспечить укрытие интернетом

Главное: Суть инициативы: Петиция №14349 требует от местных властей обеспечить стабильный интернет в укрытиях, поскольку мобильная связь под землей часто отсутствует, а существующие роутеры не справляются с нагрузкой.

Петиция №14349 требует от местных властей обеспечить стабильный интернет в укрытиях, поскольку мобильная связь под землей часто отсутствует, а существующие роутеры не справляются с нагрузкой. Почему это важно: Автор отмечает, что изоляция и невозможность получать информацию при взрывах создают критическую нагрузку на психику граждан.

Автор отмечает, что изоляция и невозможность получать информацию при взрывах создают критическую нагрузку на психику граждан. Что нужно для рассмотрения: Для того чтобы власти официально рассмотрели обращение, необходимо собрать 25 000 подписей до конца августа 2026 года.

Для того чтобы власти официально рассмотрели обращение, необходимо собрать 25 000 подписей до конца августа 2026 года. Как действовать уже сейчас: Если укрытие не оборудовано должным образом, граждане могут подать жалобу через "Дію", горячие линии городских служб или путем обращения в районную администрацию.

Почему интернет - это критическая потребность

По словам автора петиции, Александра Гринченко, мобильный интернет в укрытиях часто недоступен или работает крайне нестабильно. Имеющиеся в некоторых помещениях роутеры не способны обеспечить качественным сигналом большое количество людей, а отсутствие бесперебойного питания делает их бесполезными во время обесточений.

"Отсутствие связи и информации, сидя под землей под звуки взрывов, сильно давит на психику", - говорится в тексте петиции.

Что предлагает автор

Инициатор петиции №14349 призывает местные власти взять вопрос обеспечения связи под свой контроль. По его мнению, затраты на техническое оснащение укрытий современными системами связи сравнительно невелики по сравнению с важностью информационной безопасности и спокойствия граждан.

По состоянию на 2 июля, петиция находится на этапе сбора подписей. Для того чтобы обращение рассмотрели власти, необходимо собрать 25 000 голосов в течение следующих 59 дней.

Как подать жалобу, если укрытие не соответствует нормам

Если вы находитесь в укрытии, не соответствующем нормам безопасности или имеющим технические проблемы, вы можете сообщить об этом властям.

Фото: куда жаловаться на нарушения в укрытиях (инфографика РБК-Украина)

Куда жаловаться: