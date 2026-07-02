"Відсутність зв’язку тисне на психіку": кияни вимагають забезпечити укриття інтернетом

У Києві жителі закликали владу забезпечити повноцінний доступ до інтернету в захисних спорудах. Відповідну петицію зареєстрували на сайті КМДА.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію.
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За словами автора петиції, Олександра Грінченка, мобільний інтернет у сховищах часто недоступний або працює вкрай нестабільно. Наявні ж у деяких приміщеннях роутери не здатні забезпечити якісним сигналом велику кількість людей, а відсутність безперебійного живлення робить їх марними під час знеструмлень.
"Відсутність зв'язку та інформації, сидячи під землею під звуки вибухів, сильно тисне на психіку", - йдеться у тексті петиції.
Ініціатор петиції №14349 закликає місцеву владу взяти питання забезпечення зв'язку під свій контроль. На його думку, витрати на технічне оснащення укриттів сучасними системами зв'язку є порівняно невеликими порівняно з важливістю інформаційної безпеки та спокою громадян.
Станом на 2 липня, петиція перебуває на етапі збору підписів. Для того, щоб звернення розглянула влада, необхідно зібрати 25 000 голосів протягом наступних 59 днів.
Якщо ви перебуваєте в укритті, яке не відповідає нормам безпеки або має технічні проблеми, ви можете повідомити про це владу.
Фото: куди скаржитися на порушення в укриттях (інфографіка РБК-Україна)
Куди скаржитись:
Читайте також про те, що згідно з ДБН, мінімальна площа на одну людину в укритті становить 0,6 м² (для закладів освіти рекомендовано до 1 м²). Місткість кожного укриття є індивідуальною і визначається виключно проєктною документацією.
Раніше ми писали про те, що у Києві зареєстрували петицію, щоб під час тривог вагони метро розміщували на станціях. Це б підвищило комфрот людей, які там перебувають під час атак.