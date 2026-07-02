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"Відсутність зв’язку тисне на психіку": кияни вимагають забезпечити укриття інтернетом

14:14 02.07.2026 Чт
3 хв
Що потрібно, щоб влада відгукнулась на ініціативу?
aimg Василина Копитко
Значна частина укриттів не має стабільного доступу до інтернету (фото: Getty Images)

У Києві жителі закликали владу забезпечити повноцінний доступ до інтернету в захисних спорудах. Відповідну петицію зареєстрували на сайті КМДА.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію.

Головне:

  • Суть ініціативи: Петиція №14349 вимагає від місцевої влади забезпечити стабільний інтернет у сховищах, оскільки мобільний зв'язок під землею часто відсутній, а наявні роутери не справляються з навантаженням.
  • Чому це важливо: Автор наголошує, що ізоляція та неможливість отримувати інформацію під час вибухів створюють критичне навантаження на психіку громадян.
  • Що потрібно для розгляду: Для того, щоб влада офіційно розглянула звернення, необхідно зібрати 25 000 підписів до кінця серпня 2026 року.
  • Як діяти вже зараз: Якщо укриття не облаштоване належним чином, громадяни можуть подати скаргу через "Дію", гарячі лінії міських служб або шляхом звернення до районної адміністрації.

Чому інтернет - це критична потреба

За словами автора петиції, Олександра Грінченка, мобільний інтернет у сховищах часто недоступний або працює вкрай нестабільно. Наявні ж у деяких приміщеннях роутери не здатні забезпечити якісним сигналом велику кількість людей, а відсутність безперебійного живлення робить їх марними під час знеструмлень.

"Відсутність зв'язку та інформації, сидячи під землею під звуки вибухів, сильно тисне на психіку", - йдеться у тексті петиції.

Читайте також: "Глухо" зі зв'язком в укритті будинку: хто має проводити Wi-Fi - відповідь Мінцифри

Що пропонує автор

Ініціатор петиції №14349 закликає місцеву владу взяти питання забезпечення зв'язку під свій контроль. На його думку, витрати на технічне оснащення укриттів сучасними системами зв'язку є порівняно невеликими порівняно з важливістю інформаційної безпеки та спокою громадян.

Станом на 2 липня, петиція перебуває на етапі збору підписів. Для того, щоб звернення розглянула влада, необхідно зібрати 25 000 голосів протягом наступних 59 днів.

Читайте також: Кожне п'яте укриття - з порушеннями. Що виявили перевірки сховищ по Україні

Як подати скаргу, якщо укриття не відповідає нормам

Якщо ви перебуваєте в укритті, яке не відповідає нормам безпеки або має технічні проблеми, ви можете повідомити про це владу.

Фото: куди скаржитися на порушення в укриттях (інфографіка РБК-Україна)

Куди скаржитись:

  • Через застосунок "Дія": функція "Повідомити про зачинене укриття" або через розділ "Мапа незламності".
  • На гарячу лінію міста: зателефонуйте на номер 15-51 (для Києва) або номер міської гарячої лінії вашого населеного пункту.
  • Офіційний запит: для ініціювання перевірки укриття ви можете подати звернення до районної державної адміністрації або управління з питань цивільного захисту, додавши фото стану приміщення.

Читайте також про те, що згідно з ДБН, мінімальна площа на одну людину в укритті становить 0,6 м² (для закладів освіти рекомендовано до 1 м²). Місткість кожного укриття є індивідуальною і визначається виключно проєктною документацією.

Раніше ми писали про те, що у Києві зареєстрували петицію, щоб під час тривог вагони метро розміщували на станціях. Це б підвищило комфрот людей, які там перебувають під час атак.

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