"Глухо" со связью в укрытии дома: кто должен проводить Wi-Fi - ответ Минцифры

11:22 02.04.2026 Чт
3 мин
Решить проблему отсутствия связи можно за один-два дня
aimg Ирина Костенко aimg Дмитрий Левицкий
"Глухо" со связью в укрытии дома: кто должен проводить Wi-Fi - ответ Минцифры Надежная связь в любой локации даже во время отключений - важна для каждого (фото иллюстративное: Getty Images)

Ответственность за "домашний интернет" в Украине делится между провайдерами и пользователями. При этом для укрытий единственное надежное решение - проведение фиксированного проводного Wi-Fi.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибытько.

Читайте также: Любое место в квартире опасно, ванная комната тоже: в ГСЧС объяснили, какое укрытие выбрать

Главное:

  • Кто с Wi-Fi бесплатно: государство и бизнес уже подключили интернет для части укрытий садиков, школ, колледжей, университетов и крупных муниципальных бомбоубежищ.
  • Что с укрытиями домов: инициатива насчет Wi-Fi в подвале должна исходить от жителей.
  • Как действовать: обсудить вопрос с соседями или ОСМД, позвонить локальному провайдеру и заказать подключение.
  • Лучшее решение: для стабильного и быстрого интернета специалисты советуют выбирать энергонезависимую технологию xPON (она позволяет быть на связи без света до 72 часов).

Кому с Wi-Fi в укрытиях помогает государство

"Давайте будем откровенны: пробить толстые бетонные стены подвалов мобильным сигналом с улицы - физически очень сложно", - констатировал чиновник.

Единственное надежное решение для укрытий, по его словам, - проведение фиксированного проводного Wi-Fi.

"Государство вместе с социально ответственным телеком-бизнесом сфокусировали ресурсы на критических объектах", - рассказал Прибытько.

Он сообщил, что украинские операторы и провайдеры уже бесплатно обеспечили роутерами и скоростным интернетом часть укрытий:

  • в детсадах;
  • в школах;
  • в колледжах;
  • в университетах.

"Также они самостоятельно подключают большие муниципальные бомбоубежища, чтобы там всегда была связь", - поделился заместитель министра.

Кто должен проводить Wi-Fi в укрытии дома

Если речь идет о Wi-Fi в подвале обычного многоквартирного дома, то там, по словам Прибытько, "инициатива должна исходить от жителей".

"Не стоит ждать централизованной программы покрытия всех подвалов страны", - отметил представитель правительства.

Он добавил, что алгоритм действий при этом очень прост.

"Вы обсуждаете это с соседями или ОСМД, звоните своему локальному провайдеру и заказываете проведение интернета (желательно по технологии xPON) в ваше укрытие", - объяснил специалист.

Он отметил, что министерство видит "сотни успешных кейсов" - когда "проактивность жителей решала проблему отсутствия связи за один-два дня".

&quot;Глухо&quot; со связью в укрытии дома: кто должен проводить Wi-Fi - ответ МинцифрыКак провести интернет в укрытие в доме (инфографика: РБК-Украина)

Как сохранить интернет без света в квартире

"Насчет домашнего интернета - здесь ответственность делится между провайдерами и пользователями", - сообщил Прибытько.

В то же время он подчеркнул, что приоритет сегодня - развитие технологии xPON.

Ведь она "позволяет иметь интернет в квартире до 72 часов без света".

"Все, что нужно от гражданина - запитать свой роутер и ONU-терминал от обычного павербанка", - подытожил замминистра.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине ужесточают требования к безопасности гражданского населения. Президент Владимир Зеленский уже подписал закон, который делает строительство укрытий обязательным для всех новых жилых домов и объектов инфраструктуры.

Кроме того, мы объясняли, какие услуги связи без света должны быть у каждого украинца.

Читайте также, как работает Wi-Fi в поездах - нужно ли платить за интернет и почему сеть исчезает на большой скорости.

Пенсионные выплаты выросли: сколько получили украинцы в марте
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои