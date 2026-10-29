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Отсутствие посла Украины в США имеет последствия: предупреждение Ельченко

10:47 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова aimg Роман Кот
Отсутствие посла Украины в США имеет последствия: предупреждение Ельченко Фото: Владимир Ельченко, экс-посол Украины в США и при ООН (РБК-Украина)
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Украина теряет возможность передавать важные сигналы американским властям на самом высоком уровне без посла в США.

Об этом в интервью РБК-Украина предупредил экс-посол Украины в США и при ООН Владимир Ельченко.

Дипломат обратил внимание, что украинское посольство в США продолжает работать. По его словам, оно достаточно большое.

Ельченко отметил, что сейчас это, вероятно, самое большое посольство по численности персонала. В то же время, отсутствие посла ограничивает определенные возможности Украины.

"По протоколу, только посол может иметь определенные встречи на очень высоком уровне. На таком уровне непосла принимать не будут. А тем более если нет желания у нынешней администрации общаться с украинскими дипломатическими кругами, то есть "отмазка". Хотя, я еще раз повторяю, на техническом, рабочем уровне эти все контакты происходят", - подчеркнул он.

Он также отметил, что важно учитывать еще один момент: посол в США представляет не только Украину, но президента как главу государства.

"Поэтому очень важно, чтобы это была фигура, которая пользуется доверием президента и может доносить определенные сигналы - конфиденциальные, очень ограниченные, но крайне важные во время войны - высшему руководству страны пребывания, в этом случае - руководству США в Вашингтоне. И понятно, что отсутствие посла в определенной степени ограничивает эти возможности", - пояснил Ельченко.

Кстати, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что замглавы ОПУ Павел Палиса был бы хорошим послом в США, однако он отказался от предложения.

Также РБК-Украина рассказывало, кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут.

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