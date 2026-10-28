ua en ru
Ср, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Палиса был бы хорошим послом в США, но он не хочет, - Зеленский

09:47 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Палиса был бы хорошим послом в США, но он не хочет, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский и Павел Палиса (facebook.com/zelenskyy.official)
Додати як бажане джерело в Google

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса был бы хорошим послом в США, однако он отказался от предложения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По его словам, среди кандидатур на должность посла Украины в США рассматривали экс-премьер-министра Юлию Свириденко, бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису.

Последний же требовал вернуть его на фронт и отказался уезжать из Украины.

"У него (Палисы - ред.) есть американское образование, знание языка, там надо много работать именно по военным вопросам и его знает Трамп. Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. Сказал: "На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не уеду", - рассказал Зеленский.

По словам президента, он будет продолжать консультации по поводу назначения посла Украины в США.

Напомним, в начале августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Нового посла до сих пор не назначили.

Больше о том, кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут, - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
Новости
Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским и Путиным
Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским и Путиным
Аналитика
Зеленский 23 раза говорил о выборах, но законодательство не изменено: интервью с Железняком
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Зеленский 23 раза говорил о выборах, но законодательство не изменено: интервью с Железняком