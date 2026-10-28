Палиса был бы хорошим послом в США, но он не хочет, - Зеленский

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса был бы хорошим послом в США, однако он отказался от предложения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По его словам, среди кандидатур на должность посла Украины в США рассматривали экс-премьер-министра Юлию Свириденко, бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису.

Последний же требовал вернуть его на фронт и отказался уезжать из Украины.



"У него (Палисы - ред.) есть американское образование, знание языка, там надо много работать именно по военным вопросам и его знает Трамп. Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. Сказал: "На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не уеду", - рассказал Зеленский.

По словам президента, он будет продолжать консультации по поводу назначения посла Украины в США.