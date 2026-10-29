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Відсутність посла України у США має наслідки: попередження Єльченка

10:47 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова aimg Роман Кот
Відсутність посла України у США має наслідки: попередження Єльченка Фото: Володимир Єльченко, експосол України в США та при ООН (РБК-Україна)
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Україна втрачає можливість передавати важливі сигнали американській владі на найвищому рівні без посла у США.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна попередив експосол України у США та при ООН Володимир Єльченко.

Дипломат звернув увагу на те, що українське посольство у США продовжує працювати. За його словами, воно доволі велике.

Єльченко зазначив, що наразі це, ймовірно, найбільше посольство за чисельністю персоналу. Водночас відсутність посла обмежує певні можливості України.

"За протоколом, лише посол може мати певні зустрічі на дуже високому рівні. На такому рівні непосла приймати не будуть. А тим більше, якщо немає бажання в нинішньої адміністрації спілкуватися з українськими дипломатичними колами, то є "відмазка". Хоча, я ще раз повторюю, на технічному, робочому рівні ці всі контакти відбуваються", - наголосив Єльченко.

Він також зазначив, що важливо враховувати ще один момент: посол у США представляє не лише Україну, а й президента як главу держави.

"Тому дуже важливо, щоб це була фігура, яка користується довірою президента і може доносити певні сигнали - конфіденційні, дуже обмежені, але вкрай важливі під час війни - до найвищого керівництва країни перебування, у цьому випадку - до керівництва США у Вашингтоні. І зрозуміло, що відсутність посла певною мірою обмежує ці можливості", - пояснив Єльченко.

До речі, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що заступник керівника ОПУ Павло Паліса був би хорошим послом у США, однак він відмовився від пропозиції.

Також РБК-Україна розповідало, хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають.

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