Отсрочку в "Резерв+" можно оформить автоматически: кого это касается

Напомним, что "Резерв+" является мобильным приложением, созданным государством для цифровизации воинского учета и упрощения взаимодействия граждан с ТЦК. В приложении можно подавать заявки на отсрочку, обновлять личные данные и проверять статус учета.

Приложение работает на базе государственного реестра "Оберег", содержащего актуальную информацию о военнообязанных.

Недавно мы писали, что в приложении "Резерв+" фиксировали масштабный сбой.

Также сообщалось, что приложение летом позволит военнообязанным оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой.

Для граждан, которые уже проходят военную службу, но до сих пор имеют такой штраф, предусмотрено полное освобождение от его уплаты.

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