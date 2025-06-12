Штрафы от ТЦК можно будет оплатить в "Резерв+": когда запустят и как будет работать
В конце июня в мобильном приложении "Резерв+" запустят оплату штрафов за нарушение правил воинского учета.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко изданию DOU.
Она отметила, что новая функция позволит оплачивать штрафы онлайн без необходимости посещать территориальные центры комплектования (ТЦК) и банки - это можно будет сделать за несколько кликов в приложении.
В "Резерв+" появится отметка о нарушении с объяснением причины (например, "не явился на оповещение" или "не прошел ВЛК"). Нарушители увидят кнопку "оплатить штраф", сначала для оплат за несвоевременное обновление данных. Впоследствии добавят другие виды нарушений.
Кроме того, при добровольной оплате штрафа будет предоставлена скидка 50%. Пользователи смогут проверить данные, подписать и отправить заявление о признании нарушения прямо через приложение.
Ранее в "Резерв+" добавили сервисы отображения данных об инвалидности и сохранения предыдущей версии военно-учетного документа при обновлении. Данные об инвалидности будут отображаться в электронном военном документе. РБК-Украина писало, что делать, если данные об инвалидности не отображаются в "Резерв+".
Напомним, в Украине с 17 апреля 2025 года действует скидка 50% на штрафы от ТЦК, но только если человек добровольно признает нарушение до вынесения постановления. Подать заявление можно уже сейчас в ТЦК. Если штраф уже наложен - скидка не действует.
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