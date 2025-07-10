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В "Резерв+" произошел сбой: что известно

Четверг 10 июля 2025 10:32
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В "Резерв+" произошел сбой: что известно Иллюстративное фото: в "Резерв+" произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 10 июля, в приложении "Резерв+" произошел сбой. Пользователи жалуются на невозможность войти в систему.

Об этом сообщает РБК-Украина.

При попытке войти в систему - приложение долго загружается и в конце концов выбивает ошибку.

"Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже", - отмечается на главном экране.

В &quot;Резерв+&quot; произошел сбой: что известно

Фото: в "Резерв+" произошел сбой (скриншот мобильного приложения)

Причины сбоя в работе приложения неизвестны. Стоит также добавить, что в Министерстве обороны Украины пока никак не комментировали данную ситуацию.

"Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, которое было разработано еще в 2024-м Министерством обороны Украины для призывников, военнообязанных и резервистов. В профиле каждый может обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

Как рассказывала недавно заместитель главы Министерства обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, вскоре в "Резерв+" появится возможность оплачивать штрафы от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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