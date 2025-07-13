Відстрочку в "Резерв+" можна оформити автоматично: кого це стосується

Нагадаємо, що "Резерв+" є мобільним застосунком, створеним державою для цифровізації військового обліку та спрощення взаємодії громадян з ТЦК. У додатку можна подавати заявки на відстрочку, оновлювати особисті дані та перевіряти статус обліку.

Застосунок працює на базі державного реєстру "Оберіг", що містить актуальну інформацію про військовозобов’язаних.

Нещодавно ми писали, що в застосунку "Резерв+" фіксували масштабний збій.

Також повідомлялося, що стосунок влітку дозволить військовозобов’язаним сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою.

Для громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, передбачено повне звільнення від його сплати.

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