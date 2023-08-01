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Помогал уклоняться от армии. В Полтавской области задержали чиновника военкомата

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Полтавская область, Вторник 01 августа 2023 11:32
Помогал уклоняться от армии. В Полтавской области задержали чиновника военкомата Фото: в Полтавской области задержан чиновник военкомата, который помогал мужчинам уклоняться от армии(ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины в Полтавской области задержала чиновника военкомата, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от службы в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, сотрудник Миргородского центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области принимал взятки за "помощь" мужчинам в уклонении от призыва на военную службу.

За 6 тысяч долларов США он производил для них документы, предоставлявшие возможность беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

По материалам следствия фигурант был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Полтавской области. С их помощью он подыскивал клиентов и готовил документы, позволявшие мужчинам уезжать за границу.

В частности, сначала клиенту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем и вовсе снимали с военного учета.

По имеющимся данным, чиновник ранее уже способствовал своим знакомым уклоняться от мобилизации.

Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали чиновника "на горячем", когда он передавал своему клиенту ранее оплаченную фиктивную справку.

Во время обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также в нескольких районных "военнокоматах", правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлена значительная сумма наличных денег, в том числе и полученная чиновником от "клиента", и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов.

В настоящее время ведутся следственные действия по установлению всех участников противоправной схемы и привлечению их к ответственности. Фигуранту готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проверки военкоматов в Украине

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

В ДБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования.

В частности, недавно военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов для побега за границу.

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