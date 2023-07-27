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Проверки военкоматов. В ДБР анонсировали объявление новых подозрений

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Четверг 27 июля 2023 11:35
Проверки военкоматов. В ДБР анонсировали объявление новых подозрений Фото: Проверки военкоматов. В ДБР анонсировали объявление новых подозрений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине продолжаются проверки военкоматов. Сегодня объявят о новых подозрениях из-за злоупотреблений в центрах комплектования.

Об этом рассказала советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Как отметила Сапьян, с начала проверок было объявлено о 21 подозрении.

"Мы и в дальнейшем будем сообщать обществу, что есть другие проверки. Небольшой спойлер: сегодня также у нас будут новости, касающиеся злоупотреблений в центрах комплектования. Открываются уголовные производства, будут объявляться подозрения", - добавила советник по коммуникации ГБР.

Проверки военкоматов в Украине

После разоблачения военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении на общую сумму 188 млн гривен, в Украине начали масштабные проверки ТЦК и СП.

Недавно Борисов был арестован, а президент Владимир Зеленский тем временем назвал первые проверки военкоматов неутешительными.

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