Отсрочка после службы в Украине: Федоров рассказал, что меняется в новых контрактах

В рамках реформы военной службы вводится единый подход к предоставлению отсрочки после окончания контракта.

Теперь она становится обязательной частью условий службы и закрепляется заранее, еще на этапе подписания договора.

Базовый срок отсрочки составляет не менее 6 месяцев. Дальнейшая продолжительность зависит от общей выслуги и участия военнослужащего в выполнении боевых задач.

Как формируется срок отсрочки

Механизм расчета учитывает как длительность службы по контракту, так и предыдущий опыт, включая участие в боевых действиях.

Чем больше времени военнослужащий провел на передовой, тем дольше период восстановления после завершения службы.

Также в расчет берется служба до подписания новых контрактов и период до начала полномасштабного вторжения.

Таким образом формируется индивидуальный срок, который может значительно превышать базовый минимум.

Суть новой модели

Главная идея реформы — сделать условия службы более прозрачными и предсказуемыми. Военнослужащий заранее понимает, на какой срок он заключает контракт, какие выплаты получает и какой период отдыха гарантирован после его завершения.

Новая система отсрочки является частью более широкой трансформации военной службы, направленной на повышение ее предсказуемости и устойчивости.