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Отсрочка после службы в Украине: Федоров рассказал, что меняется в новых контрактах

21:46 12.06.2026 Пт
2 мин
Отсрочка будет зависеть от ряда факторов
aimg Анастасия Никончук
Фото: ВСУ (Telegram-канал Владимира Зеленского)

В Украине утверждена новая модель военной службы, которая предусматривает введение контрактов с фиксированными сроками и гарантированным правом на отсрочку после их завершения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра обороны Украины Михаила Федорова в сети Telegram.

В рамках реформы военной службы вводится единый подход к предоставлению отсрочки после окончания контракта.

Теперь она становится обязательной частью условий службы и закрепляется заранее, еще на этапе подписания договора.

Базовый срок отсрочки составляет не менее 6 месяцев. Дальнейшая продолжительность зависит от общей выслуги и участия военнослужащего в выполнении боевых задач.

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Как формируется срок отсрочки

Механизм расчета учитывает как длительность службы по контракту, так и предыдущий опыт, включая участие в боевых действиях.

Чем больше времени военнослужащий провел на передовой, тем дольше период восстановления после завершения службы.

Также в расчет берется служба до подписания новых контрактов и период до начала полномасштабного вторжения.

Таким образом формируется индивидуальный срок, который может значительно превышать базовый минимум.

Суть новой модели

Главная идея реформы — сделать условия службы более прозрачными и предсказуемыми. Военнослужащий заранее понимает, на какой срок он заключает контракт, какие выплаты получает и какой период отдыха гарантирован после его завершения.

Новая система отсрочки является частью более широкой трансформации военной службы, направленной на повышение ее предсказуемости и устойчивости.

Напоминаем, что в Украине предусмотрена возможность для военнослужащих добровольно вернуться на службу после самовольного оставления части (СЗЧ). При этом им предоставляется право выбрать подразделение, а после оформления возвращения — восстановление денежного и других видов обеспечения.

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