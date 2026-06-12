Военным дали 100 дней на "быстрое" возвращение из СЗЧ: что будет с теми, кто не успеет
В Украине сообщили о возможности добровольного возвращения на военную службу после самовольного оставления части (СЗЧ) с правом выбора подразделения и последующим восстановлением денежного обеспечения
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сил обороны Украины.
Условия возвращения после СЗЧ
Военнослужащие, у которых СЗЧ зафиксировано до 11 июня 2026 года, могут добровольно вернуться на службу в пределах своей структуры — ВСУ, НГУ или ГССТУ.
При этом им предоставляется право самостоятельно выбрать бригаду и желаемую должность, включая профиль службы.
После прибытия в подразделение и зачисления на службу восстанавливается денежное обеспечение. Рассмотрение рапорта занимает до 7 дней.
Порядок подачи рапорта
Заявку можно подать через приложение "Армия+", напрямую в воинскую часть или через центры рекрутинга (для ВСУ). Одновременная подача нескольких рапортов не допускается.
После подачи документы проходят проверку, при необходимости представители части связываются с военнослужащим для уточнения данных и согласования дальнейшего прохождения службы с учетом опыта и навыков.
Этапы возвращения
После одобрения рапорта в приложении появляется статус "В пути", который подтверждает добровольное возвращение.
Для ВСУ и ГССТУ предусмотрено до 5 суток на прибытие в часть, для НГУ действуют отдельные сроки — до 96 часов после соответствующего приказа.
Ответственность
Реформа не отменяет действующие нормы военного законодательства. Нарушение условий службы, самовольное оставление части или отказ от выполнения приказов влечет ответственность в соответствии с законодательством Украины, включая уголовную.
Контрактная система не освобождает военнослужащих от соблюдения воинской дисциплины и выполнения обязанностей.
Что важно учесть
При заполнении рапорта необходимо указать структуру службы, желаемое направление, гражданский опыт, предыдущую военную должность, а также приложить необходимые документы.
Для НГУ обязательным является рекомендательное письмо, срок действия которого составляет 1 месяц.
После завершения процедуры военнослужащий восстанавливается на службе, а также получает право на возобновление выплат и социальных гарантий.
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В Министерстве обороны Украины рассказали про новые контракты, сроки службы, выплаты и автоматические переводы в армии.
В рамках реформы военнослужащим предлагают контракты с четко определенной продолжительностью службы и гарантированным правом на отсрочку после их завершения. Наиболее высокие выплаты предусмотрены для пехотных и штурмовых должностей, которые связаны с наибольшими рисками.
Пехотно-штурмовой контракт
Контракт рассчитан на 6, 10 или 14 месяцев в зависимости от категории военнослужащего. Он охватывает пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков и другие боевые специальности.
Уровень дохода может достигать до 460 тысяч гривен в месяц с учетом базовой ставки и дополнительных выплат за выполнение задач различной сложности — от удержания позиций до штурмовых действий.
Боевой контракт
Контракт сроком на 24 месяца предназначен для операторов БПЛА, артиллеристов, специалистов РЭБ и других профильных военных.
Зарплата зависит от уровня участия в боевых действиях и может достигать до 120 тысяч гривен в месяц с дополнительными надбавками за выполнение задач.
Базовый контракт
Также предусмотрен отдельный контракт для тыловых и вспомогательных должностей сроком на 24 месяца. Минимальная выплата составляет от 30 тысяч гривен, с возможностью увеличения при выполнении отдельных задач.
Отсрочки после службы
После завершения контракта военнослужащим предоставляется право на отсрочку. Ее длительность зависит от срока службы и участия в боевых действиях — чем больше срок и интенсивность участия, тем дольше период освобождения от службы.
Напоминаем, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины имеют реальную возможность организовать систему из трех смен военнослужащих. По его словам, это позволит проводить плановые ротации личного состава на регулярной основе — примерно каждые два месяца.