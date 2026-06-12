Военным дали 100 дней на "быстрое" возвращение из СЗЧ: что будет с теми, кто не успеет

В Украине сообщили о возможности добровольного возвращения на военную службу после самовольного оставления части (СЗЧ) с правом выбора подразделения и последующим восстановлением денежного обеспечения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сил обороны Украины.

Условия возвращения после СЗЧ

Военнослужащие, у которых СЗЧ зафиксировано до 11 июня 2026 года, могут добровольно вернуться на службу в пределах своей структуры — ВСУ, НГУ или ГССТУ.

При этом им предоставляется право самостоятельно выбрать бригаду и желаемую должность, включая профиль службы.

После прибытия в подразделение и зачисления на службу восстанавливается денежное обеспечение. Рассмотрение рапорта занимает до 7 дней.

Порядок подачи рапорта

Заявку можно подать через приложение "Армия+", напрямую в воинскую часть или через центры рекрутинга (для ВСУ). Одновременная подача нескольких рапортов не допускается.

После подачи документы проходят проверку, при необходимости представители части связываются с военнослужащим для уточнения данных и согласования дальнейшего прохождения службы с учетом опыта и навыков.

Этапы возвращения

После одобрения рапорта в приложении появляется статус "В пути", который подтверждает добровольное возвращение.

Для ВСУ и ГССТУ предусмотрено до 5 суток на прибытие в часть, для НГУ действуют отдельные сроки — до 96 часов после соответствующего приказа.

Ответственность

Реформа не отменяет действующие нормы военного законодательства. Нарушение условий службы, самовольное оставление части или отказ от выполнения приказов влечет ответственность в соответствии с законодательством Украины, включая уголовную.

Контрактная система не освобождает военнослужащих от соблюдения воинской дисциплины и выполнения обязанностей.

Что важно учесть

При заполнении рапорта необходимо указать структуру службы, желаемое направление, гражданский опыт, предыдущую военную должность, а также приложить необходимые документы.

Для НГУ обязательным является рекомендательное письмо, срок действия которого составляет 1 месяц.

После завершения процедуры военнослужащий восстанавливается на службе, а также получает право на возобновление выплат и социальных гарантий.

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В Министерстве обороны Украины рассказали про новые контракты, сроки службы, выплаты и автоматические переводы в армии.

В рамках реформы военнослужащим предлагают контракты с четко определенной продолжительностью службы и гарантированным правом на отсрочку после их завершения. Наиболее высокие выплаты предусмотрены для пехотных и штурмовых должностей, которые связаны с наибольшими рисками.

Пехотно-штурмовой контракт

Контракт рассчитан на 6, 10 или 14 месяцев в зависимости от категории военнослужащего. Он охватывает пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков и другие боевые специальности.

Уровень дохода может достигать до 460 тысяч гривен в месяц с учетом базовой ставки и дополнительных выплат за выполнение задач различной сложности — от удержания позиций до штурмовых действий.

Боевой контракт

Контракт сроком на 24 месяца предназначен для операторов БПЛА, артиллеристов, специалистов РЭБ и других профильных военных.

Зарплата зависит от уровня участия в боевых действиях и может достигать до 120 тысяч гривен в месяц с дополнительными надбавками за выполнение задач.

Базовый контракт

Также предусмотрен отдельный контракт для тыловых и вспомогательных должностей сроком на 24 месяца. Минимальная выплата составляет от 30 тысяч гривен, с возможностью увеличения при выполнении отдельных задач.

Отсрочки после службы

После завершения контракта военнослужащим предоставляется право на отсрочку. Ее длительность зависит от срока службы и участия в боевых действиях — чем больше срок и интенсивность участия, тем дольше период освобождения от службы.