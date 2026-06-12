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Відстрочка після служби в Україні: Федоров розповів, що змінюється в нових контрактах

21:46 12.06.2026 Пт
2 хв
Відстрочка залежатиме від низки факторів
aimg Анастасія Никончук
Фото: ЗСУ (Telegram-канал Володимира Зеленського)

В Україні затверджено нову модель військової служби, яка передбачає запровадження контрактів із фіксованими термінами та гарантованим правом на відстрочку після їх завершення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра оборони України Михайла Федорова в мережі Telegram.

У рамках реформи військової служби запроваджується єдиний підхід до надання відстрочки після закінчення контракту.

Тепер вона стає обов'язковою частиною умов служби і закріплюється заздалегідь, ще на етапі підписання договору.

Базовий термін відстрочки становить не менше 6 місяців. Подальша тривалість залежить від загальної вислуги та участі військовослужбовця у виконанні бойових завдань.

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Як формується термін відстрочки

Механізм розрахунку враховує як тривалість служби за контрактом, так і попередній досвід, включно з участю в бойових діях.

Що більше часу військовослужбовець провів на передовій, то довший період відновлення після завершення служби.

Також до уваги береться служба до підписання нових контрактів і період до початку повномасштабного вторгнення.

Таким чином формується індивідуальний термін, який може значно перевищувати базовий мінімум.

Суть нової моделі

Головна ідея реформи - зробити умови служби прозорішими та передбачуванішими. Військовослужбовець заздалегідь розуміє, на який термін він укладає контракт, які виплати отримує і який період відпочинку гарантований після його завершення.

Нова система відстрочки є частиною ширшої трансформації військової служби, спрямованої на підвищення її передбачуваності та стійкості.

Нагадуємо, що в Україні передбачено можливість для військовослужбовців добровільно повернутися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). При цьому їм надається право обрати підрозділ, а після оформлення повернення - відновлення грошового та інших видів забезпечення.

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Війна в УкраїніЗбройні сили УкраїниМихайло Федоров