Відстрочка після служби в Україні: Федоров розповів, що змінюється в нових контрактах

У рамках реформи військової служби запроваджується єдиний підхід до надання відстрочки після закінчення контракту.

Тепер вона стає обов'язковою частиною умов служби і закріплюється заздалегідь, ще на етапі підписання договору.

Базовий термін відстрочки становить не менше 6 місяців. Подальша тривалість залежить від загальної вислуги та участі військовослужбовця у виконанні бойових завдань.

Як формується термін відстрочки

Механізм розрахунку враховує як тривалість служби за контрактом, так і попередній досвід, включно з участю в бойових діях.

Що більше часу військовослужбовець провів на передовій, то довший період відновлення після завершення служби.

Також до уваги береться служба до підписання нових контрактів і період до початку повномасштабного вторгнення.

Таким чином формується індивідуальний термін, який може значно перевищувати базовий мінімум.

Суть нової моделі

Головна ідея реформи - зробити умови служби прозорішими та передбачуванішими. Військовослужбовець заздалегідь розуміє, на який термін він укладає контракт, які виплати отримує і який період відпочинку гарантований після його завершення.

Нова система відстрочки є частиною ширшої трансформації військової служби, спрямованої на підвищення її передбачуваності та стійкості.