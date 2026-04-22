Отсрочка после 4 мая: кому продлят автоматически, а кому идти в ТЦК

Главное: Автоматическое обновление: Для многих категорий (многодетные родители, люди с инвалидностью) отсрочки продлеваются через реестр "Резерв+" без визитов в ТЦК.

Сроки: В некоторых случаях данные в системе уже обновлены наперед - до августа 2026 года.

Важное условие: Если отсрочка не обновилась в приложении автоматически, необходимо лично обратиться в ТЦК и СП до момента зачисления в списки военную части.

Кто имеет право на отсрочку

Призыву не подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют законные основания для освобождения от службы. В частности, это:

Люди с инвалидностью и непригодные по заключению ВВК.

Родители трех и более детей, одинокие родители, опекуны и родственники погибших военных.

Забронированные работники стратегических предприятий и госслужащие.

Лица, освобожденные из плена.

Особенности для студентов и учителей

Отдельный фокус внимания сосредоточен на сфере образования. Отсрочка предоставляется:

Студентам дневной или дуальной формы, которые получают образование уровнем выше предыдущего, а также докторантам и интернам.

Преподавателям и ученым , которые имеют научную степень и работают в учебных заведениях.

Учителям школ и колледжей, если они оформлены по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Закон позволяет подать заявление на отсрочку в любой момент, однако юристы советуют сделать это до фактического направления на сборный пункт, чтобы избежать юридических сложностей.