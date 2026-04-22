Відстрочка після 4 травня: кому продовжать автоматично, а кому йти до ТЦК

Головне: Автоматичне оновлення: Для багатьох категорій (багатодітні батьки, люди з інвалідністю) відстрочки подовжуються через реєстр "Резерв+" без візитів до ТЦК.

Хто має право на відстрочку

Призову не підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають законні підстави для звільнення від служби. Зокрема, це:

Люди з інвалідністю та непридатні за висновком ВЛК.

Батьки трьох і більше дітей, одинокі батьки, опікуни та родичі загиблих військових.

Заброньовані працівники стратегічних підприємств та держслужбовці.

Особи, звільнені з полону.

Особливості для студентів та вчителів

Окремий фокус уваги зосереджений на сфері освіти. Відстрочка надається:

Студентам денної або дуальної форми, які здобувають освіту рівнем вище за попередню, а також докторантам та інтернам.

Закон дозволяє подати заяву на відстрочку в будь-який момент, проте юристи радять зробити це до фактичного направлення на збірний пункт, щоб уникнути юридичних складнощів.