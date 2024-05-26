Не только ТЦК. Кто имеет право проверять военный билет

Сотрудники территориальных центров комплектования могут потребовать от военнообязанных показать военный билет. Но такое право есть не только у представителей ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Во время действия военного положения мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) обязаны носить при себе военно-учетные документы. Речь идет о военном билете или удостоверении военнообязанного. В Минобороны отмечают, что это могут быть бумажные документы или их электронная форма. Также военнообязанные должны предъявлять документ, удостоверяющий личность (например, паспорт), вместе с военно-учетными документами. Требовать предъявить документ могут: представители ТЦК и СП;

полицейские;

представители Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины).