Не только ТЦК. Кто имеет право проверять военный билет
Сотрудники территориальных центров комплектования могут потребовать от военнообязанных показать военный билет. Но такое право есть не только у представителей ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.
Во время действия военного положения мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) обязаны носить при себе военно-учетные документы. Речь идет о военном билете или удостоверении военнообязанного.
В Минобороны отмечают, что это могут быть бумажные документы или их электронная форма.
Также военнообязанные должны предъявлять документ, удостоверяющий личность (например, паспорт), вместе с военно-учетными документами.
Требовать предъявить документ могут:
- представители ТЦК и СП;
- полицейские;
- представители Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины).
Изменения в процессе мобилизации
Напомним, 18 мая официально вступил в силу новый закон о мобилизации. По обновленному законодательству военнообязанные украинцы должны уточнить свои учетные данные. Это нужно сделать до 16 июля в мобильном приложении "Резерв+" или лично в ТЦК или ЦПАУ.
Также военнообязанные должны иметь при себе военно-учетные документы.
В Минобороны ранее отмечали, что уже летом в приложении "Резерв+" появятся электронные военно-учетные документы.
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