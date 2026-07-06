Отсрочка или бронирование: в Минобороны объяснили разницу и назвали новые правила

Отсрочка и бронирование дают право на временное освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации, однако это разные правовые механизмы.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины рассказывает, в чем разница между отсрочкой и бронированием.
Главное:
В Минобороны объяснили, что отсрочка - это право военнообязанного на временное освобождение от призыва из-за личных жизненных обстоятельств.
Основания для ее получения определены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Среди них:
Инициировать оформление отсрочки может только сам военнообязанный.
Самый простой способ - подать заявку через приложение "Резерв+" (для тех категорий, которые доступны онлайн). Также оформить или продлить отсрочку можно через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
В Минобороны подчеркнули, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают заявления о продлении отсрочки.
Ведомство отмечает, что более 90% отсрочок продолжаются автоматически.
Государственная система самостоятельно проверяет наличие оснований через реестры, после чего информация обновляется в электронном военно-учетном документе.
В настоящее время автоматическое подтверждение работает для 22 категорий отсрочок.
Если данные нужно обновить лично, соответствующее заявление можно подать через ЦПАУ.
Бронирование в Минобороны называют отдельным видом отсрочки, однако его предоставляют не по личным обстоятельствам человека, а по его профессиональной деятельности.
Такой механизм применяются к работникам предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины или функционирования экономики.
В отличие от отсрочки, оформить бронирование самостоятельно невозможно.
Инициатором бронирования выступает работодатель. Оформление производят руководители или уполномоченные лица критически важных предприятий через портал "Дия".
Для большинства работников бронирование предоставляется на срок до 12 месяцев, после чего процедуру нужно проходить повторно.
Как пояснили в Минобороны, главные отличия между отсрочкой и бронированием состоят в трех аспектах:
В министерстве подчеркнули, что оба механизма работают параллельно и призваны обеспечить баланс между потребностями обороны страны и стабильной работой критически важных предприятий.
В Минобороны также напомнили, что в Украине стартовал первый этап трансформации "Сил обороны".
В частности, военные и гражданские могут заключать контракты с четко определенными сроками службы. Предусмотрены три вида контрактов:
Подробные условия и ответы на часто задаваемые вопросы доступны на сайте Министерства обороны. Также для консультаций работает горячая линия по номеру 1519.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине обновили правила бронирования работников от мобилизации, в том числе для аграрного сектора. Для малых фермерских хозяйств, которые обрабатывают до 1000 гектаров земли, предусмотрели возможность получить бронирование по региональным критериям, а в правительстве заверили, что изменения не приведут к кризису в отрасли.