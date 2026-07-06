Отсрочка или бронирование: в Минобороны объяснили разницу и назвали новые правила

Главное: Главное изменение процедуры: ТЦК и СП больше не принимают заявления на продление отсрочки.

ТЦК и СП больше не принимают заявления на продление отсрочки. Автоматический режим: Более 90% отсрочок продляются автоматически. Система сама проверяет данные через электронные регистры и обновляет статус в цифровом документе.

Более 90% отсрочок продляются автоматически. Система сама проверяет данные через электронные регистры и обновляет статус в цифровом документе. Разница между механизмами: Отсрочку человек оформляет самостоятельно по личным обстоятельствам, и он действует, пока есть эти основания. Бронирование же инициирует исключительно работодатель через портал "Дия" из-за профессиональной важности работника.

Отсрочку человек оформляет самостоятельно по личным обстоятельствам, и он действует, пока есть эти основания. Бронирование же инициирует исключительно работодатель через портал "Дия" из-за профессиональной важности работника. Новые сроки службы в ВСУ Теперь военные и гражданские могут заключать контракты с четкими сроками.

Что такое отсрочка

В Минобороны объяснили, что отсрочка - это право военнообязанного на временное освобождение от призыва из-за личных жизненных обстоятельств.

Основания для ее получения определены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Среди них:

семейные обстоятельства (например, содержание трех и более детей);

состояние здоровья;

ообучение по очной форме;

другие определенные законом социальные основания.

Инициировать оформление отсрочки может только сам военнообязанный.

Как оформить отсрочку

Самый простой способ - подать заявку через приложение "Резерв+" (для тех категорий, которые доступны онлайн). Также оформить или продлить отсрочку можно через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В Минобороны подчеркнули, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают заявления о продлении отсрочки.

Нужно ли подтверждать отсрочку

Ведомство отмечает, что более 90% отсрочок продолжаются автоматически.

Государственная система самостоятельно проверяет наличие оснований через реестры, после чего информация обновляется в электронном военно-учетном документе.

В настоящее время автоматическое подтверждение работает для 22 категорий отсрочок.

Если данные нужно обновить лично, соответствующее заявление можно подать через ЦПАУ.

Что такое бронирование

Бронирование в Минобороны называют отдельным видом отсрочки, однако его предоставляют не по личным обстоятельствам человека, а по его профессиональной деятельности.

Такой механизм применяются к работникам предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины или функционирования экономики.

В отличие от отсрочки, оформить бронирование самостоятельно невозможно.

Кто оформляет бронирование

Инициатором бронирования выступает работодатель. Оформление производят руководители или уполномоченные лица критически важных предприятий через портал "Дия".

Для большинства работников бронирование предоставляется на срок до 12 месяцев, после чего процедуру нужно проходить повторно.

В чем главная разница

Как пояснили в Минобороны, главные отличия между отсрочкой и бронированием состоят в трех аспектах:

основания получения - личные жизненные обстоятельства или профессиональная необходимость;

- личные жизненные обстоятельства или профессиональная необходимость; кто оформляет - сам военнообязанный или работодатель;

- сам военнообязанный или работодатель; срок действия - отсрочка действует, пока существуют основания, тогда как бронирование оформляется на определенный срок.

В министерстве подчеркнули, что оба механизма работают параллельно и призваны обеспечить баланс между потребностями обороны страны и стабильной работой критически важных предприятий.

Что еще изменилось

В Минобороны также напомнили, что в Украине стартовал первый этап трансформации "Сил обороны".

В частности, военные и гражданские могут заключать контракты с четко определенными сроками службы. Предусмотрены три вида контрактов:

пехотно-штурмовой - на 14 месяцев для гражданских, 10 месяцев для действующих военных и от шести месяцев для уволенных со службы во время особого периода;

- на для гражданских, для действующих военных и для уволенных со службы во время особого периода; боевой - на 24 месяца;

- на 24 месяца; базовый - на 24 месяца.

Подробные условия и ответы на часто задаваемые вопросы доступны на сайте Министерства обороны. Также для консультаций работает горячая линия по номеру 1519.