Глава Минэкономики сказал, потеряют ли фермеры "бронь" из-за новых правил
Для получения бронирования от мобилизации малые фермеры, обрабатывающие менее 1000 гектаров земли, должны отвечать новым базовым критериям. При этом кризиса в агросекторе не будет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр экономики Украины Алексей Соболев рассказал во время выступления на вопросе к правительству.
"Что касается бронирования и фермеров, которые обрабатывают менее тысячи гектаров, они должны обращаться за бронированием в ОВА, согласно региональным критериям, утвержденным областными военными администрациями. В общей сложности есть 225 региональных критериев", - сказал Соболев.
По его словам, фермеры должны соответствовать одному или двум-трем из этих критериев.
Базовые критерии - это средний уровень заработной платы на предприятии около 26 тысяч гривен, отсутствие налоговой задолженности и региональный критерий.
"Сейчас происходит оптимизация бронирования. В прошлый раз этот процесс проходил в декабре 2024 года. Так за полтора года действительно стоит пересмотреть критерии. И эти критерии пересматривают областные военные администрации", - отметил министр.
Он объяснил, что в тех областях, где возникает подобная проблема для малых фермеров, правительство будет говорить с областными администрациями для того, чтобы они оптимизировали свои критерии, помогли ли фермерам пройти по другим критериям.
"Поэтому кризиса с малыми фермерами не будет и не должно быть", - подчеркнул Соболев.
Новые правила бронирования в Украине
Напомним, недавно в Украине подняли планку для предприятий, желающих получить статус критически важных для экономики - а вместе с ним и право на бронирование сотрудников.
Для агросектора порог дохода и площади угодий удвоился, а лесным хозяйствам требования выросли в пять раз.
Также появились новые обязательные зарплатные критерии для крупных компаний.
В Минэкономики объяснили, кого коснутся проверки и что нужно сделать до 10 августа.
Между тем министр экономики Украины Алексей Соболев сообщил, что количество бронирующих от мобилизации украинцев за год выросло более чем на 300 тысяч. Наибольший скачок произошел в прифронтовых областях.