Відстрочка чи бронювання: у Міноборони пояснили різницю та назвали нові правила

Відстрочка та бронювання дають право на тимчасове звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, проте це різні правові механізми.
РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України розповідає, у чому різниця між відстрочкою та бронюванням.
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У Міноборони пояснили, що відстрочка - це право військовозобов'язаного на тимчасове звільнення від призову через особисті життєві обставини.
Підстави для її отримання визначені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Серед них:
Ініціювати оформлення відстрочки може лише сам військовозобов'язаний.
Найпростіший спосіб - подати заявку через застосунок "Резерв+" (для тих категорій, які доступні онлайн). Також оформити або продовжити відстрочку можна через будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
У Міноборони наголосили, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають заяви на продовження відстрочки.
Відомство зазначає, що понад 90% відстрочок продовжуються автоматично.
Державна система самостійно перевіряє наявність підстав через реєстри, після чого інформація оновлюється в електронному військово-обліковому документі.
Наразі автоматичне підтвердження працює для 22 категорій відстрочок.
Якщо ж дані потрібно оновити особисто, відповідну заяву можна подати через ЦНАП.
Бронювання у Міноборони називають окремим видом відстрочки, однак його надають не через особисті обставини людини, а через її професійну діяльність.
Такий механізм застосовують до працівників підприємств, установ та організацій, які мають статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних сил України або функціонування економіки.
На відміну від відстрочки, оформити бронювання самостійно неможливо.
Ініціатором бронювання виступає роботодавець. Оформлення здійснюють керівники або уповноважені особи критично важливих підприємств через портал "Дія".
Для більшості працівників бронювання надається строком до 12 місяців, після чого процедуру потрібно проходити повторно.
Як пояснили у Міноборони, головні відмінності між відстрочкою та бронюванням полягають у трьох аспектах:
У міністерстві підкреслили, що обидва механізми працюють паралельно та покликані забезпечити баланс між потребами оборони країни й стабільною роботою критично важливих підприємств.
У Міноборони також нагадали, що в Україні стартував перший етап трансформації Сил оборони.
Зокрема, військові та цивільні можуть укладати контракти з чітко визначеними строками служби. Передбачено три види контрактів:
Детальні умови та відповіді на поширені запитання доступні на сайті Міністерства оборони. Також для консультацій працює гаряча лінія за номером 1519.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні оновили правила бронювання працівників від мобілізації, зокрема для аграрного сектору. Для малих фермерських господарств, які обробляють до 1000 гектарів землі, передбачили можливість отримати бронювання за регіональними критеріями, а в уряді запевнили, що зміни не призведуть до кризи в галузі.