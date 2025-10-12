Процент уничтожения - 68%. Зеленский назвал главную проблему перехватчиков "Шахедов"

Самым дешевым способом уничтожать российские "Шахеды" являются дроны-перехватчики, однако проблемой является финансирование их изготовления.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News
Он отметил, что и Европа, и США признают эффективность этого способа борьбы с российскими дронами-камикадзе. По его словам, сейчас процент успешного уничтожения - 68% и будет расти и в дальнейшем.
Зеленский сообщил, что несколько компаний в Украине уже начали их массовое производство. В то же время он добавил, что главным вопросом является финансирование.
"Вопрос в деньгах, и это реальная проблема, потому что нужно финансирование", - подчеркнул президент.
Он рассказал, что один дрон-перехватчик стоит примерно от 3 до 5 тысяч долларов. Для перехвата "Шахеда" необходимо два-три таких дрона - при этом российский беспилотник стоит 120-150 тысяч долларов.
"Но проблема в том, что нужно тысячи перехватчиков ежедневно, а сегодня у нас не хватает денег, чтобы частные производители нарастили производство", - подчеркнул украинский лидер.
Напомним, в сентябре министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что нашей стране срочно необходимы 10 дополнительных систем Patriot для защиты от российских баллистических ракет.
Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от США решения о поставках этих систем ПВО.
Потребность Украины в таких системах возросла на фоне усиления ударов страны-агрессора. Российские оккупанты начали активно атаковать украинскую энергетику.