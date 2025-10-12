Процент уничтожения - 68%. Зеленский назвал главную проблему перехватчиков "Шахедов"

Он отметил, что и Европа, и США признают эффективность этого способа борьбы с российскими дронами-камикадзе. По его словам, сейчас процент успешного уничтожения - 68% и будет расти и в дальнейшем.

Зеленский сообщил, что несколько компаний в Украине уже начали их массовое производство. В то же время он добавил, что главным вопросом является финансирование.

"Вопрос в деньгах, и это реальная проблема, потому что нужно финансирование", - подчеркнул президент.

Он рассказал, что один дрон-перехватчик стоит примерно от 3 до 5 тысяч долларов. Для перехвата "Шахеда" необходимо два-три таких дрона - при этом российский беспилотник стоит 120-150 тысяч долларов.

"Но проблема в том, что нужно тысячи перехватчиков ежедневно, а сегодня у нас не хватает денег, чтобы частные производители нарастили производство", - подчеркнул украинский лидер.