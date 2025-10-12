Відсоток знищення - 68%. Зеленський назвав головну проблему перехоплювачів "Шахедів"

Він наголосив, що і Європа, і США визнають ефективність цього способу боротьби з російськими дронами-камікадзе. За його словами, наразі відсоток успішного знищення - 68% і зростатиме й надалі.

Зеленський повідомив, що кілька компаній в Україні вже почали їх масове виробництво. Водночас він додав, що головним питанням є фінансування.

"Питання у грошах, і це реальна проблема, бо потрібне фінансування", - наголосив президент.

Він розповів, що один дрон-перехоплювач коштує приблизно від 3 до 5 тисяч доларів. Для перехоплення "Шахеда" необхідно два-три таких дрони - при цьому російський безпілотник коштує 120-150 тисяч доларів.

"Але проблема в тому, що потрібно тисячі перехоплювачів щоденно, а сьогодні у нас не вистачає грошей, щоб приватні виробники наростили виробництво", - наголосив український лідер.